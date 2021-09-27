Навчання триватимуть 3 дні. У них візьмуть участь понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки та майже 2 тисячі військових Росії. Про це повідомили у Міноборони Росії.
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Росія проводить навчання в окупованому Криму
На полігоні Опук в східній частині Криму російські війська опрацюють ведення оборони. У ході якої "вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами виконають вправи бойових стрільб".
У навчаннях залучать різні види зброї, зокрема, – автомати АК–12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ–7Д, 12,7 міліметрів крупнокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-міліметровий гранатомет АГС–30 та снайперське озброєння,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, Кремль описав план навчань:
- почнуть з так званого "марш-кидка підрозділів" до місця виконання завдань, для цього використають бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка";
- їх проводитимуть вдень та вночі;
- наприкінці Росія має "відпрацювати заплановані наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику" вогнем з танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиць Д-30.
Коротко про останні дії Росії в окупованому Криму
- На початку вересня Росія почала нові переслідування кримських татар в Криму. Зокрема арештували заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Його утримують у спецблоці СІЗО, де дуже сиро.
- У той же період російські силовики з ФСБ обшукували будинок Ельдара Одаманова у Сімферополі – вилучили техніку та схопили кримського татарина.
- Брати Ельдар Одаманов і Асан Ахтемов відбули 15 діб адмінарешту. Їх затримували у справі про вибух на газопроводі, до якого начебто причетна українська розвідка. 19 вересня у Сімферополі їх випустили на свободу.