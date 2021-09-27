Навчання триватимуть 3 дні. У них візьмуть участь понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки та майже 2 тисячі військових Росії. Про це повідомили у Міноборони Росії.

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Росія проводить навчання в окупованому Криму

На полігоні Опук в східній частині Криму російські війська опрацюють ведення оборони. У ході якої "вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами виконають вправи бойових стрільб".

У навчаннях залучать різні види зброї, зокрема, – автомати АК–12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ–7Д, 12,7 міліметрів крупнокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-міліметровий гранатомет АГС–30 та снайперське озброєння,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, Кремль описав план навчань:

почнуть з так званого "марш-кидка підрозділів" до місця виконання завдань, для цього використають бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка";

їх проводитимуть вдень та вночі;

наприкінці Росія має "відпрацювати заплановані наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику" вогнем з танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиць Д-30.

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