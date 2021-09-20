Зустрічати чоловіків до СІЗО приїхали їхні дружини, батьки, родичі та захисники. Затримували кримських татар у справі про вибух на газопроводі, до якого начебто причетна українська розвідка.
Варто перечитати Били струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл: нові деталі про катування бранців Кремля
Окупанти в Криму випустили двох раніше затриманих кримських татар
Ельдара Одаманова й Асана Ахтемова в окупованому Криму випустили з СІЗО 19 вересня. Чоловіків тримали там 15 діб.
- Ельдара Одаманова затримали 3 вересня. На той час не було жодної інформації, куди його запроторили. Після протестів та резонансу окупанти повідомили, що чоловіка тримають у СІЗО в Сімферополі.
- Асан Ахтемов також потрапив до лап ФСБ упродовж 3 – 4 вересня разом з іншими кримськотатарськими активістами. Усіх їх росіяни запідозрили у "вчиненні диверсії" на газопроводі.
Тему порушень прав людини в Криму підіймали на Кримській платформі, також заяви про засудження дій Росії оприлюднили США, Туреччина, Латвія, Литва, Чехія, Велика Британія і Євросоюз.
Двох кримських татар випустили з СІЗО Сімферополя / Фото "Кримської солідарності"
Коротко про справа про "диверсію на газопроводі" в селі Перевальне
- "За підозрою у скоєнні диверсії на газопроводі" силовики окупантів у Криму затримали кількох кримських татар.
- Мовиться про підрив газопроводу в селі Перевальне, організацію якого росіяни приписали українській розвідці.
- У Міноборони все це назвали цілеспрямованою провокацією.
- Росіяни ж тим часом буквально вибивали зізнавальні свідчення у затриманих.