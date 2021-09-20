Зустрічати чоловіків до СІЗО приїхали їхні дружини, батьки, родичі та захисники. Затримували кримських татар у справі про вибух на газопроводі, до якого начебто причетна українська розвідка.

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Окупанти в Криму випустили двох раніше затриманих кримських татар

Ельдара Одаманова й Асана Ахтемова в окупованому Криму випустили з СІЗО 19 вересня. Чоловіків тримали там 15 діб.

Ельдара Одаманова затримали 3 вересня. На той час не було жодної інформації, куди його запроторили. Після протестів та резонансу окупанти повідомили, що чоловіка тримають у СІЗО в Сімферополі.

Асан Ахтемов також потрапив до лап ФСБ упродовж 3 – 4 вересня разом з іншими кримськотатарськими активістами. Усіх їх росіяни запідозрили у "вчиненні диверсії" на газопроводі.

Тему порушень прав людини в Криму підіймали на Кримській платформі, також заяви про засудження дій Росії оприлюднили США, Туреччина, Латвія, Литва, Чехія, Велика Британія і Євросоюз.



Двох кримських татар випустили з СІЗО Сімферополя / Фото "Кримської солідарності"

Коротко про справа про "диверсію на газопроводі" в селі Перевальне