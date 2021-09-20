Встречать мужчин к СИЗО приехали их жены, родители, родственники и защитники. Задерживали крымских татар по делу о взрыве на газопроводе, к которому якобы причастна украинская разведка.

Стоит перечитать Били током, вывозили в лес и имитировали расстрел: новые детали о пытках пленников Кремля

Оккупанты в Крыму выпустили двух ранее задержанных крымских татар

Эльдара Одаманова и Асана Ахтемова в оккупированном Крыму выпустили из СИЗО 19 сентября. Мужчин держали там 15 суток.

Эльдара Одаманова задержали 3 сентября. В то время не было никакой информации, куда его увезли. После протестов и резонанса оккупанты сообщили, что мужчину держат в СИЗО в Симферополе.

Асан Ахтемов также попал в лапы ФСБ в течение 3 – 4 сентября вместе с другими крымскотатарскими активистами. Всех их россияне заподозрили в "совершении диверсии" на газопроводе.

Тему нарушений прав человека в Крыму поднимали на Крымской платформе , также заявления об осуждении действий России обнародовали США, Турция, Латвия, Литва, Чехия, Великобритания и Евросоюз.



Двух крымских татар выпустили из СИЗО Симферополя / Фото "Крымской солидарности"

Коротко о деле о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное