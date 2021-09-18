О новых обвинениях Ахтемову от оккупантов в сети сообщил адвокат Николай Полозов.

Читайте также 11 лет в неволе: оккупанты оставили в силе приговор крымчанину Яцкину

Ахтемову предъявили новые обвинения

Асану Ахтемову следствие ФСБ ужесточило обвинение. К ранее выдвинутым обвинениям в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц,
– отметил защитник.

Он уточнил, что санкция по этим статьям предусматривает заключение сроком от 12 до 20 лет и от 10 до 15 лет.

Кроме этого, подчеркнул Полозов, показания "были выбиты бесчеловечными пытками".

В то же время адвокат Ахтемова Айдер Азаматов рассказал "Крым. Реалии", что ужесточение обвинения в отношении Ахтемова является "местью ФСБ за отказ от первых признательных показаний".

Задержание Асана Ахтемова: что известно

Текст сообщения Полозова:

Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелалова и братьев Ахтемова, расследование ФСБ предъявило обвинение.
К ранее предъявленному обвинению в "саботаже" добавилась организованная группа лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц.
Санкция согласно этим статьям от 12 до 20 и с 10 до 15.
Показания выбили нечеловеческими истязаниями.