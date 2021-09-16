Заседание и оглашение решения происходило в закрытом режиме. По его итогам адвокат Николай Полозов заявил, что апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

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На оглашение резолютивной части судебного решения не допустили жену Ивана Яцкина, с которой он буквально неделю назад в условиях СИЗО официально заключил брак.

Яцкину не проводят обследование

Николай Полозов отметил, что до начала судебного заседания ему удалось пообщаться с Иваном Яцкиным. Он сообщил, что в СИЗО не реагируют на его письменные заявления о необходимости проведения медицинского обследования ноги.

Он страдает серьезным сосудистым заболеванием, в результате которого на ноге открывается трофическая язва и нога фактически заживо гниет. При таких обстоятельствах одними обезболивающими или паллиативными формами лечения, типа антикоагулянтов, уже не обойтись. Необходимо полноценное медицинское обследование и, возможно, оперативное вмешательство, иначе есть риск потерять ногу,

– объяснил правозащитник.

Иван Яцкин вынужден каждый день ходить по лестнице на прогулку, от которой он не может отказаться. "Это вам не Лефортово", – говорят ему в следственном изоляторе.

С Яцкиным в камере полковник ВСУ

По словам адвоката, в камере с Иваном Яцкиным находится украинский военный Швыденко.

Вместе с ним удерживают в камере полковника Вооруженных сил Украины по фамилии Швыденко. По словам Ивана Григорьевича, его обвиняют в организации некой диверсии в Крыму в 2016 году. И он был задержан в июле текущего года, о его судьбе никому не известно,

– сказал Николай Полозов.

Несмотря на то, что приговор оставили в силе, Яцкин не теряет присутствия духа и на заседание суда пришел в футболке со стилизованным изображением Герба Украины, которую ему передала старшая дочь.

Задержание Яцкина оккупантами: коротко

Ивана Яцкина задержали 16 октября 2019 года во временно оккупированном Симферополе.

Оккупанты обвиняют его в том, что он собирал данные, которые являются государственной тайной России.

Людмила Денисова выступила с требованием немедленно оказать Яцкину медицинскую помощь.

Текст публикации Полозова:

Дело Ивана Яцкина

Третий апелляционный суд общей юрисдикции провел сегодня заседание в помещении Верховного суда Крымского суда по рассмотрению апелляционной жалобы на Ивана Яцкина.

Встреча состоялась в закрытом режиме, из-за наличия государственных тайн.

Апелляционный суд выдвинул приговор суда первой инстанции – 11 лет лишения свободы с вынесением приговора в строгом режиме.

К сожалению, жена Ивана Яцкина Гульнара не допустила к обнародованию постановления о судебном решении, с которым Иван Григорьевич неделю назад официально женился в условиях содержания.

Перед началом судебного заседания успел пообщаться с Иваном Яцкиным. А он мне сказал, что к сожалению, в Симферопольской тюрьме не улучшаются условия содержания.

Администрация ЧП практически не соответствует письменным заявлениям Ивана Яцкина о необходимости проведения медицинского осмотра ноги.

Он страдает тяжелым сосудистым заболеванием, которое приводит к тому, что трофическая язва открывается на ноге, а нога гниет вообще живой.

При таких обстоятельствах, только обезболивающие или паллиативные формы лечения, такие как антикоагулянты, уже не могут стоить. Полноценное медицинское обследование и возможно оперативное вмешательство, иначе есть риск потерять ногу.

Также Иван Григорьевич вынужден ежедневно ходить по лестнице на прогулку, не разрешают отказываться. "Это не Лефортово", – говорят ему в тюрьме.

Кроме того, Иван Григорьевич сообщил, что удерживали вместе с ним в камере полковника Вооруженных Сил Украины Швыденко. По словам Ивана Григорьевича, его обвиняют в организации диверсии в Крыму в 2016 году. А задержали в июле этого года, никто не знает о его судьбе.

Несмотря на то, что приговор оставлен, Иван Яцкин не теряет присутствия духа.

На судебное заседание пришел в футболке со стильным изображением Герба Украины, которую ему передала старшая дочь.

Он обнимает всю свою семью, маму, сестру, жену, детей. И благодарит всех, кто не забывает о многочисленных украинских политзаключенных, которые до сих пор содержатся в российских тюрьмах и лагерях.

Иван Яцкин считает, что каждый украинский политзаключенный вернется к своим близким как можно скорее!