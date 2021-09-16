Засідання й оголошення рішення відбувалося у закритому режимі. За його підсумками адвокат Микола Полозов заявив, що апеляційна інстанція залишила вирок без змін.

Читайте також Окупанти в Криму на 11 років засудили українця Івана Яцкіна

На оголошення резолютивної частини судового рішення не допустили дружину Івана Яцкіна, з якою він буквально тиждень тому в умовах СІЗО офіційно уклав шлюб.

Яцкіну не проводять обстеження

Микола Полозов зазначив, що до початку судового засідання йому вдалося поспілкуватися з Іваном Яцкіним. Він повідомив, що у СІЗО не реагують на його письмові заяви про необхідність проведення медичного обстеження ноги.

Він страждає серйозним судинним захворюванням, у результаті якого на нозі відкривається трофічна виразка і нога фактично заживо гниє. За таких обставин одними знеболювальними або паліативними формами лікування, типу антикоагулянтів, уже не обійтися. Необхідне повноцінне медичне обстеження і, можливо, оперативне втручання, інакше є ризик втратити ногу,

– пояснив правозахисник.

Іван Яцкін змушений щодня ходити по сходах на прогулянку, від якої він не може відмовитися. "Це вам не Лефортово", – кажуть йому в слідчому ізоляторі.

З Яцкіним у камері полковник ЗСУ

За словами адвоката, у камері з Іваном Яцкіним перебуває український військовий Швиденко.

Спільно з ним утримують у камері полковника Збройних сил України на прізвище Швиденко. За словами Івана Григоровича, його обвинувачують в організації якоїсь диверсії у Криму в 2016 році. І він був затриманий у липні поточного року, про його долю нікому не відомо,

– сказав Микола Полозов.

Попри те, що вирок залишили в силі, Яцкін не втрачає присутності духу тана засідання суду прийшов у футболці зі стилізованим зображенням Герба України, яку йому передала старша донька.

Затримання Яцкіна окупантами: коротко

Івана Яцківа затримали 16 жовтня 2019 року в тимчасово окупованому Сімферополі.

Окупанти звинувачують його у тому, що він збирав дані, які є державною таємницею Росії.

Людмила Денисова виступила з вимогою негайно надати Яцківу медичну допомогу.

Текст публікації Миколи Полозова:

Справа Івана Яцкіна

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції провів сьогодні засідання у приміщенні Верховного суду Кримського суду з розгляду апеляційної скарги на Івана Яцкіна.

Зустріч відбулась у закритому режимі, через наявність державних таємниць.

Апеляційний суд висунув вирок суду першої інстанції – 11 років позбавлення волі з винесення вироку в суворому режимі.

На жаль, дружина Івана Яцкіна Гульнара не допустила до оприлюднення постанови про судове рішення, з яким Іван Григорович тиждень тому офіційно одружився за умов утримання.

Перед початком судового засідання встиг поспілкуватися з Іваном Яцкіним. А він мені сказав, що на жаль, у Сімферопольській в'язниці не покращуються умови утримання.

Адміністрація ПП практично не відповідає письмовим заявам Івана Яцкіна про необхідність проведення медичного огляду ноги.

Він страждає на важке судинне захворювання, яке призводить до того, що трофічна виразка відкривається на нозі, а нога взагалі гниє живою.

За таких обставин, тільки знеболюючі або паліативні форми лікування, такі як антикоагулянти, вже не можуть коштувати. Повноцінне медичне обстеження і можливо оперативне втручання, інакше є ризик втратити ногу.

Також Іван Григорович змушений щодня ходити по сходах на прогулянку, не дозволяють відмовлятися. ′′Це не Лефортово", – кажуть йому в'язниці.

Крім того, Іван Григорович повідомив, що утримували разом з ним у камері полковника Збройних Сил України Швиденка. За словами Івана Григоровича, його звинувачують в організації диверсії у Криму в 2016 році. А затримали в липні цього року, ніхто не знає про його долю.

Не дивлячись на те, що вирок залишено, Іван Яцкін не втрачає присутності духу.

На судове засідання прийшов у футболці зі стильним зображенням Герба України, який йому передала старша донька.

Він обіймає всю свою родину, маму, сестру, дружину, дітей. І дякує всім, хто не забуває про численних українських політв'язнів, які досі утримуються в російських тюрмах та таборах.

Іван Яцкін вважає, що кожен український політв'язень повернеться до своїх близьких якомога швидше!