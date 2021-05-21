Яцкину дали 11 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а по истечении срока — 1 год ограничения свободы административного надзора.

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Незаконный приговор демонстрирует системные политические репрессии

Денисова отметила, что незаконный приговор так называемого суда демонстрирует системные политические репрессии оккупационной власти в отношении украинцев, которые свободно выражают проукраинскую позицию в оккупированном Крыму.

Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на это и усилить давление на Россию. Кроме того, просят помочь освободить всех политзаключенных.

Яцкив будет обжаловать решение

Яцкив будет подавать апелляционную жалобу на приговор, сообщает "Громадське". Его адвокат Николай Полозов рассказал, что прокуратура просила 12,5 лет лишения свободы, суд вынес приговор на 1,5 года меньше.

Дело Яцкина: что известно