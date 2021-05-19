Адвокат украинского политзаключенного Николай Полозов сообщил, что 19 мая в так называемом "суде" состоялись прения сторон.
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Яцкин выступил с последним словом, далее – приговор
Сам Иван Григорьевич после прений выступил с последним словом подсудимого, после чего суд пошел в совещательную комнату для вынесения приговора,
– рассказал Полозов.
Приговор "суд" оккупантов должен объявить в пятницу, 21 мая.
Задержание Яцкина оккупантами: коротко
- Ивана Яцкина задержали 16 октября 2019 года в Симферополе.
- Его обвиняют в государственной измене. По версии оккупационной администрации, он собирал данные, являющиеся государственной тайной России.
- Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
- Ранее Полозов сообщал, что у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья. Руководство СИЗО блокирует передачу ему лекарств. Кроме того, оккупанты издеваются над мужчиной.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала немедленно оказать Яцкину экстренную медицинскую помощь.