Адвокат українського політв'язня Микола Полозов повідомив, що 19 травня у так званому "суді" відбулися дебати сторін.
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Яцкін виступив з останнім словом, далі – вирок
Сам Іван Григорович після дебатів виступив з останнім словом підсудного, після чого суд пішов у дорадчу кімнату для винесення вироку,
– розповів Полозов.
Вирок "суд" окупантів має оголосити у п'ятницю, 21 травня.
Затримання Яцкіна окупантами: коротко
- Івана Яцківа затримали 16 жовтня 2019 року в Сімферополі.
- Його звинувачують у державній зраді. За версією окупаційної адміністрації, він збирав дані, що є державною таємницею Росії.
- Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.
- Раніше Полозов повідомляв, що у політв'язня погіршився стан здоров'я. Керівництво СІЗО блокує передачу йому ліків. Крім того, окупанти знущаються з чоловіка.
- Український омбудсменка Людмила Денисова закликала негайно надати Яцківу екстрену медичну допомогу.