Апелляционный военный суд России 17 мая рассмотрел жалобу по делу украинского активиста Олега Приходько. Коллегия судей оставила без изменений предыдущий приговор – 5 лет лишения свободы.

Олега Приходько обвинили в изготовлении и хранении самодельного взрывного устройства. Как утверждают оккупанты, Приходько якобы намеревался взорвать "Сакскую райадминистрацию".

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Апелляционный суд проигнорировал доводы защиты

Сторона защиты привела многочисленные доказательства нарушений в ходе следствия. Также адвокаты заявили о том, что суд первой инстанции проигнорировал оценку этих обстоятельств. Однако апелляционная коллегия не приняла во внимание эти аргументы.

Адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов участвовал в заседании суда в режиме видеоконференции из оккупированного Симферополя.

Состояние здоровья Приходько значительно ухудшилось

Отметим, что состояние Олега Приходько в заключении стремительно ухудшается. Он жалуется на обострение хронических недугов, а в СИЗО в Ростове-на-Дону необходимой медицинской помощи ему не оказывают.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяны Москальковой с требованием восстановить нарушенные права Приходько. Денисова призвала провести полное медицинское обследование и предоставить необходимое лечение.

Это важно! Олег Приходько уверяет, что за решетку попал за свою украинскую позицию. Взрывчатку, которую нашли у него дома, уверен активист, ему подбросили.