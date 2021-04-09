Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Приходько, незаконно осужденного в России, ухудшается. Руководство СИЗО не предоставляет ему надлежащей медицинской помощи.

Приходько жалуется на обострение хронических болезней. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

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Она объяснила, что украинец испытывает также постоянную боль в нижних конечностях, что сопровождается их отеками. Они не исчезают в течение месяца.

Бездействие со стороны работников следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону может привести к безвозвратной потере здоровья,

– отметила Денисова.

По словам омбудсмен, такие действия являются нарушением Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Обратите внимание! Это расценивается как пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяны Москальковой с требованием прекратить нарушение прав Приходько, – провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения.

Что известно о Приходько: основное

Россия обвинила его в подготовке теракта в оккупированном Крыму. Силовики якобы нашли у него дома взрывчатку. Приходько заявил, что ее подбросили.

Пленника Кремля отправили в тюрьму на 5 лет. Год он должен провести в колонии строгого режима. Там заключенные все время должны находиться в своих камерах.

Приходько убежден, что Россия преследует его за проукраинскую позицию. У мужчины – больные почки, ему нужны лекарства. Ранее он угрожал перерезать себе вены, если этого не сделают.