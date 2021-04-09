Жалуется на постоянную боль: состояние политзаключенного Приходько ухудшается
Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Приходько, незаконно осужденного в России, ухудшается. Руководство СИЗО не предоставляет ему надлежащей медицинской помощи.
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Приходько жалуется на обострение хронических болезней. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.
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Она объяснила, что украинец испытывает также постоянную боль в нижних конечностях, что сопровождается их отеками. Они не исчезают в течение месяца.
Бездействие со стороны работников следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону может привести к безвозвратной потере здоровья,
– отметила Денисова.
По словам омбудсмен, такие действия являются нарушением Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.
Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяны Москальковой с требованием прекратить нарушение прав Приходько, – провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения.
Что известно о Приходько: основное
Россия обвинила его в подготовке теракта в оккупированном Крыму. Силовики якобы нашли у него дома взрывчатку. Приходько заявил, что ее подбросили.
Пленника Кремля отправили в тюрьму на 5 лет. Год он должен провести в колонии строгого режима. Там заключенные все время должны находиться в своих камерах.
Приходько убежден, что Россия преследует его за проукраинскую позицию. У мужчины – больные почки, ему нужны лекарства. Ранее он угрожал перерезать себе вены, если этого не сделают.
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