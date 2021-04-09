Стан здоров'я українського політв'язня Олега Приходька, незаконно засудженого у Росії, погіршується. Керівництво СІЗО не надає йому належної медичної допомоги.

Приходько скаржиться на загострення хронічних хвороб. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

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Вона пояснила, що українець також відчуває постійний біль у нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками. Вони не зникають упродовж місяця.

Бездіяльність з боку працівників слідчого ізолятора №1 у Ростові-на-Дону може призвести до безповоротної втрати здоров'я,

– наголосила Денісова.

За словами омбудсменки, такі дії є порушенням Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Зверніть увагу! Вони розцінюються як катування, чи нелюдське або таке, що принижує її гідність, поводження.

Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової з вимогою відновити порушені права Приходька – провести повне медичне обстеження та надати відповідний комплекс лікування.

Що відомо про Приходька: основне

Росія звинуватила його у підготовці теракту в окупованому Криму. Силовики нібито знайшли в нього вдома вибухівку. Приходько заявив, що її підкинули.

Бранця Кремля відправили у в'язницю на 5 років. Рік він повинен провести у колонії суворого режиму. Там ув'язнені весь час мають перебувати у своїх камерах.

Приходько переконаний, що Росія переслідує його через проукраїнську позицію. У чоловіка – хворі нирки, йому потрібні ліки. Раніше він погрожував перерізати собі вени, якщо цього не зроблять.