Український політв'язень Олег Приходько пригрозив перерізати собі вени. Він вимагає, щоб йому передали ліки, які відправила його дочка.

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону 1 жовтня повинно було пройти засідання у справі Приходька. Суддя розпочав процес з пропозицією перенести засідання через відпустку прокурора. Про це повідомляє "Кримська солідарність".

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Приходько вимагає ліки через проблеми зі здоров'яв

Активіст звернувся до судді з питанням про доставку йому медикаментів, які його донька відправила в СІЗО. У підсудного хворі нирки і він щодня має приймати ліки.

Я вимагаю дати належні мені речі! Всі мої скарги підуть в Європейський суд через моїх адвокатів! Якщо протягом тижня мені не дадуть ліки, я вени поріжу, обіцяю!

– заявив Приходько.

Також політв'язень поскаржився на погіршення умов утримання. За словами бранця, його поселили зі "стукачем" у маленькій камері. На думку адвокатів, так на Приходька чинять тиск через його неодноразові скарги на відсутність медикаментів.

Наступне засідання суду призначили на 15 жовтня.

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