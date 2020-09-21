Верховний суд Росії виніс остаточний вирок у справі так званої "уфімської двадцятки" – кримчан, яких окупанти звинувачують у причетності до ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір". Попри апеляційну скаргу незаконно засуджених, суд окупантів залишив у силі майже всі вироки.

Лише Халілу Мустафіну суд вирішив скоротити тюремний термін всього на один рік. Про це у своєму фейсбуці розповів активіст організації "Кримська солідарність" Енвер Шерфієв.

До слова У РФ на тривалі терміни засудили фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

Тюремні терміни для кримчан:

Рінат Нурлигаянов – 24 роки ув'язнення,

Рустем Хамзін – 23 роки,

Лінар Вахітов – 22 роки,

Рустем Галямов – 22 роки,

Артур Салімов – 22 роки,

Данис Файзрахманов – 22 роки,

Рафаель Фаттахов – 22 роки,

Радик Ахметов – 21 рік,

Халіл Мустафін – 21 рік,

Азамат Каюмов – 20 років,

Ільгіз Гімалетдінов – 14 років,

Ірек Тагіров – 14 років,

Шаміль Шаріпов – 14 років,

Олександр Корнєв – 13 років,

Урал Якупов – 13 років,

Фаніс Ахметшин – 11 років,

Фаріт Мустафаєв – 11 років,

Радмір Максутов – 10 років,

Руслан Фаттахов – 10 років.

Усі вони мають відбувати свої тюремні терміни в колонії суворого режиму.

Коротко про "уфімську двадцятку":

Це кримчани, яких окупанти одразу після анексії Криму почали переслідувати. Їх затримали російські силовики ще в лютому 2015 року й з того часу вони позбавлені волі російськими окупантами.

Їх звинувачують у причетності до політичної організації "Хізб ут-Тахрір". За російським законодавством вона буцімто є терористичною організацією, а Росія в Криму на час окупації застосовує власне законодавство.



"Уфімська двадцятка" кримчан, яких переслідує Росія / Фото "Голос ісламу"