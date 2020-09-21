Від 10 до 24 років: росіяни оголосили остаточний вирок одразу 19 кримчанам
Верховний суд Росії виніс остаточний вирок у справі так званої "уфімської двадцятки" – кримчан, яких окупанти звинувачують у причетності до ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір". Попри апеляційну скаргу незаконно засуджених, суд окупантів залишив у силі майже всі вироки.
Лише Халілу Мустафіну суд вирішив скоротити тюремний термін всього на один рік. Про це у своєму фейсбуці розповів активіст організації "Кримська солідарність" Енвер Шерфієв.
До слова У РФ на тривалі терміни засудили фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"
Тюремні терміни для кримчан:
- Рінат Нурлигаянов – 24 роки ув'язнення,
- Рустем Хамзін – 23 роки,
- Лінар Вахітов – 22 роки,
- Рустем Галямов – 22 роки,
- Артур Салімов – 22 роки,
- Данис Файзрахманов – 22 роки,
- Рафаель Фаттахов – 22 роки,
- Радик Ахметов – 21 рік,
- Халіл Мустафін – 21 рік,
- Азамат Каюмов – 20 років,
- Ільгіз Гімалетдінов – 14 років,
- Ірек Тагіров – 14 років,
- Шаміль Шаріпов – 14 років,
- Олександр Корнєв – 13 років,
- Урал Якупов – 13 років,
- Фаніс Ахметшин – 11 років,
- Фаріт Мустафаєв – 11 років,
- Радмір Максутов – 10 років,
- Руслан Фаттахов – 10 років.
Усі вони мають відбувати свої тюремні терміни в колонії суворого режиму.
Коротко про "уфімську двадцятку":
- Це кримчани, яких окупанти одразу після анексії Криму почали переслідувати. Їх затримали російські силовики ще в лютому 2015 року й з того часу вони позбавлені волі російськими окупантами.
- Їх звинувачують у причетності до політичної організації "Хізб ут-Тахрір". За російським законодавством вона буцімто є терористичною організацією, а Росія в Криму на час окупації застосовує власне законодавство.
"Уфімська двадцятка" кримчан, яких переслідує Росія / Фото "Голос ісламу"