Військовий суд в російському Ростові-на-Дону 16 вересня виніс вирок фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Кримчан засудили до 13 – 19 років ув’язнення.

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону прийняв рішення ув’язнити на тривалий термін фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Читайте також Ми не станемо вашими рабами: кримчанин на суді дорікнув Росії за агресію проти України

Що ухвалив суд

Марлена Асанова засудили на 19 років колонії суворого режиму;

засудили на 19 років колонії суворого режиму; Мемета Белялова – на 18 років;

– на 18 років; Тимура Ібрагімова – на 17 років;

– на 17 років; Сейрана Салієва – на 16;

– на 16; Сервера Мустафаєва – на 14;

– на 14; Сервера Зекірьяева – на 13;

– на 13; Едема Смаілова – на 13;

– на 13; Ернеса Аметова визнали невинним і звільнили в залі суду.

Що просила російська прокуратура

Прокурори просили такі терміни ув'язнення для фігурантів справи: Марлену Асанову – 20 років і штраф у розмірі 800 тисяч рублів, Мемету Белялову – 21 рік, Тимуру Ібрагімову – 20 років. Звинувачення розглядало їх як організаторів осередку "Хізб ут-Тахрір".

Іншим фігурантам справи просили такі терміни: Серверу Зекірьяеву – 15 років, Серверу Мустафаєву – 17 років, Сейранову Салієву – 19 років, Ернесу Аметову – 17 років і 6 місяців, Едему Смаілову – 17 років і 6 місяців.

Що цьому передувало

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїла. Решту фігурантів російські силовики заарештували ще в жовтні 2017 року.

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу.

Раніше Масові обшуки в кримських татар: силовики ФСБ знову вдерлися в домівки активістів – відео, фото