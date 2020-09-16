У РФ на тривалі терміни засудили фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"
Військовий суд в російському Ростові-на-Дону 16 вересня виніс вирок фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Кримчан засудили до 13 – 19 років ув’язнення.
Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону прийняв рішення ув’язнити на тривалий термін фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".
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Що ухвалив суд
- Марлена Асанова засудили на 19 років колонії суворого режиму;
- Мемета Белялова – на 18 років;
- Тимура Ібрагімова – на 17 років;
- Сейрана Салієва – на 16;
- Сервера Мустафаєва – на 14;
- Сервера Зекірьяева – на 13;
- Едема Смаілова – на 13;
- Ернеса Аметова визнали невинним і звільнили в залі суду.
Що просила російська прокуратура
Прокурори просили такі терміни ув'язнення для фігурантів справи: Марлену Асанову – 20 років і штраф у розмірі 800 тисяч рублів, Мемету Белялову – 21 рік, Тимуру Ібрагімову – 20 років. Звинувачення розглядало їх як організаторів осередку "Хізб ут-Тахрір".
Іншим фігурантам справи просили такі терміни: Серверу Зекірьяеву – 15 років, Серверу Мустафаєву – 17 років, Сейранову Салієву – 19 років, Ернесу Аметову – 17 років і 6 місяців, Едему Смаілову – 17 років і 6 місяців.
Що цьому передувало
- 21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїла. Решту фігурантів російські силовики заарештували ще в жовтні 2017 року.
- 15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу.
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Що відомо про кримські "справи Хізб ут-Тахрір"?Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті. Однак відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в РФ і в окупованому нею Криму.
Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".
Захисники заарештованих і засуджених по "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці які сповідують іслам.