У російському Ростові-на-Дону доходить до завершення розгляд судової справи щодо кримських татар з бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір". Координато "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв, що теж проходить по цій справі, виступив з останнім словом, дорікнувши Росії за агресію проти України, переслідування кримчан тощо.

Виступ Сервера Мустафаєва на суді окупантів публікує ініціатива "Ґрати".

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Сервер Мустафаєв – Хто я такий

Представляючись перед судом кримський татарин наголосив, що він народився в 1986 році в Узбекистані – саме туди радянська влада депортувала кримськотатарський народ у межах своєї політики геноциду проти нього.

Я громадянин України, політв'язень, в'язень совісті – таким мене й інших фігурантів бачить і визнає увесь світ у своїх численних резолюціях. Хоч ви і не хочете цього визнавати й долучати до матеріалів справи,

– заявив Мустафаєв.

Він також наголосив, що раніше не був судимим, якщо не враховувати заочно засуджений і звинувачений увесь кримськотатарський народ, якого радянська влада назвала "зрадниками".

"Я, наприклад, магістр Київського університету будівництва й архітектури, одружений, маю 4 малолітніх дітей, соціально відповідальний громадянин – такий образ точно не вписується в опис "терориста", – зазначив кримчанин.

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Порушення обіцяного вами мого і будь-якого громадянина фундаментального права на слово, погляд і думку стало основою нашої кримінальної справи й усіх репресій, які звалилися на Україну й Крим у 2014 році,

– заявив Сервер Мустафаєв.

Він висловив шкоду щодо того, що не зміг своєчасно й повною мірою донести до світу істинну картину кримських реалій щодо "повернення в рідну гавань" і "життя в ілюзійно російському Криму".

"Важко бачити, як примусово нав'язані російські паспорти стали підставою для репресій проти інакомислення. Я шкодую, що є серед нашого народу ті, хто повелися на мирські блага, злочинну перспективу в кар'єрі й кріслах агресора", – розповів координатор "Кримської солідарності".

Він також наголосив, що події 2014 року перевернули мир і життєвий устрій України й Криму. Це зачепило його особисто, інших фігурантів справи й політв'язнів Кремля в сучасній історії України й Криму.



Політв'язні з бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір" / Фото "Ґрати"

Звернення до кримських татар

Політв'язень Кремля наголосив, що кримські татари в Криму – це серце цієї благородної землі. Сьогодні, застосовуючи політику видавлювання, асимілювання й моторошної інтеграції цього народу, Росія немов вбиває цей організм, де Крим без кримських татар – немислимий так само, як Крим сьогодні вмирає без води.

Я хочу закликати тих, хто зараз в цьому залі, тих хто бачить, читає і чує нас за межами цього конвеєра "терористів", звернутися до здорового глузду, бути чесними перед самим собою. Неможливо жити просто й мовчки, як ні в чому не бувало,

– наголосив Сервер Мустафаєв.

Він наголосив, що дурістю є розраховувати на світле майбутнє Криму після беззаконня, яке Росія проявила у 2014 році проти України й Криму. Він закликав кримчан знайти в собі сили поглянути правді у вічі.

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"Я батько чотирьох дітей. Я не хочу, щоб мої діти, мій народ жили в країні погроз і залякувань, приниження й тортур, викрадень і незаконних арештів, агресії й утисків. Я знаю, що кожен проти всього цього, проти того, що відбувається в Криму", – підкреслив активіст.

Він порівняв нинішні події в Криму з Білоруссю й Хабаровським краєм Росії. Мовляв, на окупованому півострові є багато людей, що бояться говорити правду, висловити свою щиру думку й ставлення до влади й того, що відбувається.

Як би не подобалося Росії наше прагнення захищати себе, не мовчати перед несправедливістю, як би не подобалася наша нелояльність агресору в особі Росії – ми ніколи, ні в минулому, ні сьогодні не станемо вам за рабів і не підкоримося,

– заявив Мустафаєв.

Фінальне слово

У самому кінці свого виступу Сервер Мустафаєв висловив слова подяки активістам з Канади, Чехії, Латвії, Франції, України й Росії. Окремо звернувся до українських журналістів і правозахисників, заявивши, що ті залишаться в його теплих споминах.

Протягом усього свого виступу Мустафаєв говорив російською, але в самому кінці він перейшов на українську. "Разом нас багато, нас не подолати. Рухаймося впевнено далi й ні кроку назад", – заявив українською кримськотатарський активіст.

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Коротко про Сервера Мустафаєва:

Це кримськотатарський правозахисник, координатор правозахисної ініціативи "Кримська солідарність". Йому 34 роки, а сам чоловік народився в Узбекистані, куди радянська влада депортувала увесь кримськотатарський народ.

У вересні 2018 року ФСБ Росії, що тимчасово діє в окупованому Криму, провела обшуки в домі Сервера Мустафаєва, після чого його затримали. З того часу він перебуває під слідством окупантів.

Правозахисника звинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною. Водночас до річниці Незалежності у 2020 році Президент України Володимир Зеленський нагородив Мустафаєва Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.