Страшна трагедія сталася в Старогнатівці в окупованому Криму. Тут знайшли мертвим трирічного Мусу Сулейманова. Резонансу історії додає те, що хлопчик є дитиною бранця Кремля Руслана Сулейманова. Що відомо про кримського політв’язня та яку справу проти нього сфабрикували в Росії – читайте у матеріалі 24 каналу.

Коротко про зникнення і смерть 3-річного Муси Сулейманова

Дитина зникла 24 липня в селі Старогнатівка в Криму. Сталося це, коли хлопчик грався в пісочниці біля дому. Після зникнення сина матір Муси одразу ж забила на сполох. Того ж дня до села почали з'їздитися кримські татари. Вже в перший день до пошуків долучилися майже 700 людей. А наступного дня кількість волонтерів і активістів зросла до 3 тисяч осіб.

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Операція тривала три дні. Пошуки не припиняли навіть вночі. Активісти оглянули всі місця в селі та навколо Старогнатівки. Більше того, в місцеве озеро пірнали водолази. Зрештою тіло дитини знайшли у зливній ямі біля будинку. Похорон Муси заплановано на 27 липня.

Основні факти з біографії Руслана Сулейманова

Маленький Муса – син Руслана Сулейманова. Його в Криму знають як цивільного журналіста. Також він був стрімером для громадської організації "Кримська солідарність". А за основним місцем роботи Руслан Сулейманов є вчителем фізики.

У лютому 2017 року окупанти затримали Руслана Сулейманова біля будинку ще одного кримськотатарського активіста – Марлена Мустафаєва. Останнього країна-агресор обвинувачувала в "розпалюванні ненависті або ворожнечі" через допис у соціальній мережі.

Зрештою за постановою так званого суду, Руслан Сулейманов відбував адміністративний арешт – 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Крім того, тоді щодо нього окупанти повели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, відібрали зразки слини на ДНК.



Руслан Сулейманов був громадським активістом / Фото: "Кримська солідарність"

Вже 15 жовтня того ж року Руслан взяв участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар. За деякий час його знову звинуватили в адміністративному правопорушенні. Щоправда цього разу сказали сплатити штраф у розмірі 10 тисяч рублів (майже 4 тисячі гривень).

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Справа "Хізб ут-Тахрір"

За цією справою, а точніше за її другим сімферопольським епізодом, Руслана та ще 19 інших кримських татар окупаційна влада Криму затримала торік. У березні усіх заарештували. Людей підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", оскільки вона є забороненою та терористичною в Росії. За інформацією громадської організації "Кримська солідарність", деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу. Самому ж Руслану загрожує до 20 років позбавлення волі.

17 квітня 2019 року представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів "Кримської солідарності" після масових обшуків. Він закликав їх негайного звільнити з СІЗО. А 18 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включно з Сулеймановим.

Загалом захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Річ у тім, у цій справі російські силовики здебільшого затримують і обшукують кримських татар, а також українців, росіян, таджиків, азербайджанців і кримчан іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір", зі свого боку. називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті. Водночас вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму.

Зауважимо! Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.

Більше про справу Хізб ут-Тахрір дивіться в матеріалі проєкту "Крим Реалії" від "Радіо Свобода"

Здоров’я Руслана погіршилося

У червні 2020 року Сулейманова помістили до стаціонару Кримської клінічної психіатричної лікарні у Сімферополі. Протягом місяця кримський татарин там мав пройти примусову судово-психіатричну експертизу. Щоправда, досі з лікарні активіста не випустили. Більше того, у нього виявили ваду серця.

Про проблеми зі здоров’ям розповідає і сам Руслан. За його словами, у нього з'явилися болі в області голови та шиї. Такий стан він почав відчувати понад пів року тому, але останнім часом усе погіршилося через відсутність кваліфікованої медичної допомоги.

Сулейманов стверджує, що неодноразово викликав лікаря в камеру, але лікування обмежувалося знеболювальними уколами без з'ясування причин.

Я не міг встати від болю. З незрозумілих мені причин з'явилася мимовільне тремтінне в тілі у вигляді ознобу, до цього приєдналися ще легка задишка та прискорене серцебиття. Фельдшер приходив, оглядав мене і сказав, що приїде через п'ятнадцять хвилин і зробить укол. Я чекав, а його все не було. Тільки через три години він прийшов і зробив знеболювальний укол,

– передавав у червні слова політв’язня його адвокат Сергій Легостов.

За словами захисника, невдовзі гострий біль минув. Проте, Руслан, як і раніше, не міг повертати шию, також відчував біль і скутість.

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В червні стан здоров'я Сулейманова погіршився / Фото: "Кримська солідарність"