Страшная трагедия произошла в Старогнатовке в оккупированном Крыму. Здесь нашли мертвым трехлетнего Муссу Сулейманова. Резонанса истории придает то, что мальчик является ребенком пленника Кремля Руслана Сулейманова. Что известно о крымском политзаключенном и какое дело против него сфабриковали в России – читайте в материале 24 канала.

Основные факты из биографии Руслана Сулейманова

В Крыму его знают как гражданского журналиста. Также он был стримером для общественной организации "Крымская солидарность". А по основному месту работы Руслан Сулейманов является учителем физики.

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В феврале 2017 года оккупанты задержали Руслана Сулейманова возле дома еще одного крымскотатарского активиста – Марлена Мустафаева. Последнего страна-агрессор обвиняла в "разжигании ненависти или вражды" из-за сообщения в социальной сети.

В конце концов по постановлению так называемого суда, Руслан Сулейманов отбывал административный арест – 5 суток за якобы несанкционированный митинг. Кроме того, тогда относительно него оккупанты повели принудительное дактилоскопирование, фотофиксацию, ботоскопию, отобрали образцы слюны на ДНК.



Руслан Сулейманов был общественным активистом / Фото: "Крымская солидарность"

Уже 15 октября того же года Руслан принял участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар. Через некоторое время его снова обвинили в административном правонарушении. Правда в этот раз сказали оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей (почти 4 тысячи гривен).

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Дело "Хизб ут-Тахрир"

По этому делу, а точнее по ее второму симферопольскому эпизоду, Руслана и еще 19 других крымских татар оккупационная власть Крыма задержала в прошлом году. В марте всех арестовали. Людей подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", поскольку она является запрещенной и террористической в ​​России. По информации общественной организации "Крымская солидарность", некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Самому же Руслану грозит до 20 лет лишения свободы.

17 апреля 2019 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов "Крымской солидарности" после массовых обысков. Он призвал их немедленного освободить из СИЗО. А 18 июля Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержится призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая Сулейманова.

В общем защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Дело в том, что в этом деле российские силовики в основном задерживают и обыскивают крымских татар, а также украинцев, россиян, таджиков, азербайджанцев и крымчан другого этнического происхождения, исповедующих ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир", со своей стороны. называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. В то же время они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что испытывают несправедливое преследование в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму.

Заметим! Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.

Больше о деле Хизб ут-Тахрир смотрите в материале проекта "Крым Реалии" от "Радио Свобода"

Здоровье Руслана ухудшилось

В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. В течение месяца крымский татарин там должен был пройти принудительную судебно-психиатрическую экспертизу. Правда, до сих пор из больницы активиста не выпустили. Более того, у него обнаружили порок сердца.

О проблемах со здоровьем говорит и сам Руслан. По его словам, у него появились боли в области головы и шеи. Такое состояние он начал чувствовать более полугода назад, но в последнее время все ухудшилось из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи.

Сулейманов утверждает, что неоднократно вызывал врача в камеру, но лечение ограничивалось обезболивающими уколами без выяснения причин.

Я не мог встать от боли. По непонятным мне причинам появилось непроизвольное дрожание в теле в виде озноба, к этому присоединились еще легкая одышка и учащенное сердцебиение. Фельдшер приходил, осматривал меня и сказал, что придет через пятнадцать минут и сделает укол. Я ждал, а его все не было. Только через 3 часа он пришел и сделал обезболивающий укол,

– передавал в июне слова политзаключенного его адвокат Сергей Легостов.

По словам защитника, вскоре острая боль прошла. Однако, Руслан, как и раньше, не мог поворачивать шею, также чувствовал боль и скованность.

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В июне состояние здоровья Сулейманова ухудшилось / Фото: "Крымская солидарность"