В аннексированном Россией Крыму второй день продолжаются поиски трехлетнего Мусы Сулейманова – сына крымского татарина, политического узника России Руслана Сулейманова. Мальчик 24 июля играл возле дома, а затем при невыясненных обстоятельствах исчез.

После исчезновения сына мать Мусы сразу же забила тревогу. В тот же день в Строгановку Симферопольского района начали съезжаться крымские татары. Об этом пишет "Крымская солидарность".

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Эта досадная история показала невероятную сплоченность крымских татар. Уже в первый день к поискам подключились около 700 человек, они не прекращали искать ребенка даже ночью.

На следующий день на призывы активистов и волонтеров крымские татары начали съезжаться в Строгановку со всего полуострова. В целом к поискам 25 июля привлечены более 3 тысяч человек.

Впрочем по состоянию на 17 часов 25 июля мальчика до сих пор не смогли найти, поиски продолжаются. В селе водолазы уже даже прочесали дно местного озера.

Ради справедливости следует отметить, что участие в спасательной операции принимают работники так называемой "российской полиции" и "МЧС" в Крыму. Те же люди, причастные к незаконному заключению отца Мусы – Руслана Сулейманова.

В селе организовали некий штаб и место временной передышки для всех, кто участвует в поисках мальчика. Там расставили палатки, а волонтеров кормят и поят прохладительными напитками.

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Сплоченность крымских татар в этой ситуации прекрасно демонстрирует поддержку семьи Руслана Сулейманова, который сейчас незаконно заключен российскими оккупационными властями.

В комментариях ATR во время поисков крымские татары говорили, что их участие в поисках Мусы – это, в частности, несогласие с действиями оккупантов. Мол, Руслана Сулейманова обвиняют совершенно безосновательно.

Поиски Мусы Сулейманова в Строгановке: смотрите фото

Поиски Мусы не прекращали даже ночью: смотрите видео

Строгановка Симферопольского района: карта

Что известно о деле Руслана Сулейманова