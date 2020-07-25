В Крыму пропал сын пленника Кремля: на поиски вышли более 3 тысяч крымчан – фото, видео
В аннексированном Россией Крыму второй день продолжаются поиски трехлетнего Мусы Сулейманова – сына крымского татарина, политического узника России Руслана Сулейманова. Мальчик 24 июля играл возле дома, а затем при невыясненных обстоятельствах исчез.
После исчезновения сына мать Мусы сразу же забила тревогу. В тот же день в Строгановку Симферопольского района начали съезжаться крымские татары. Об этом пишет "Крымская солидарность".
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Эта досадная история показала невероятную сплоченность крымских татар. Уже в первый день к поискам подключились около 700 человек, они не прекращали искать ребенка даже ночью.
На следующий день на призывы активистов и волонтеров крымские татары начали съезжаться в Строгановку со всего полуострова. В целом к поискам 25 июля привлечены более 3 тысяч человек.
Впрочем по состоянию на 17 часов 25 июля мальчика до сих пор не смогли найти, поиски продолжаются. В селе водолазы уже даже прочесали дно местного озера.
Ради справедливости следует отметить, что участие в спасательной операции принимают работники так называемой "российской полиции" и "МЧС" в Крыму. Те же люди, причастные к незаконному заключению отца Мусы – Руслана Сулейманова.
В селе организовали некий штаб и место временной передышки для всех, кто участвует в поисках мальчика. Там расставили палатки, а волонтеров кормят и поят прохладительными напитками.
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Сплоченность крымских татар в этой ситуации прекрасно демонстрирует поддержку семьи Руслана Сулейманова, который сейчас незаконно заключен российскими оккупационными властями.
В комментариях ATR во время поисков крымские татары говорили, что их участие в поисках Мусы – это, в частности, несогласие с действиями оккупантов. Мол, Руслана Сулейманова обвиняют совершенно безосновательно.
Поиски Мусы Сулейманова в Строгановке: смотрите фото
Поиски Мусы не прекращали даже ночью: смотрите видео
Строгановка Симферопольского района: карта
Что известно о деле Руслана Сулейманова
- Это крымскотатарский гражданский журналист. По обвинениям оккупационной власти полуострова, он проходит во второй симферопольской группе "Хизб ут-Тахрир".
- Активиста обвиняют в якобы "терроризме". Такие дела оккупанты "шьют" всем инакомыслящим в Крыму – преимущественно тем, кто не согласен с аннексией их родной земли.
- Последний месяц Руслан Сулейманов провел в психиатрической клинике, куда россияне поместили его для "прохождения психиатрической экспертизы".