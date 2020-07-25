В анексованому Росією Криму другий день тривають пошуки трирічного Муси Сулейманова – сина кримського татарина, політичного в'язня Росії Руслана Сулейманова. Хлопчик 24 липня грався біля дому, а потім за нез'ясованих обставин зник.

Після зникнення сина матір Муси одразу ж забила на сполох. Того ж дня у Строганівку Сімферопольського району почали з'їздитися кримські татари. Про це пише "Кримська солідарність".

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Ця прикра історія показала неймовірну згуртованість кримських татар. Вже в перши день до пошуків долучилися близько 700 людей, вони не припиняли шукати дитину навіть вночі.

Наступного дня на заклики активістів і волонтерів кримські татари почали з'їздитися в Строганівку з усього півострова. Усього до пошуків 25 липня залучено понад 3 тисячі людей.

Утім станом на 17 годину хлопчика досі не змогли найти, а пошуки тривають досі. У селі водолази вже навіть прочесали дно місцевого озера.

Задля справедливості слід зазначити, що участь у рятувальній операції беруть працівники так званої "російської поліції" і "МНС" у Криму. Ті ж люди, що причетні до незаконного ув'язнення батька Муси – Руслана Сулейманова.

У селі організували такий собі штаб і місце тимчасового перепочинку для всіх, хто бере участь у пошуках хлопчика. Там розставили намети, а волонтерів годують і поять прохолодними напоями.

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Згуртованість кримських татар у цій ситуації чудово демонструє підтримку родини Руслана Сулейманова, який нині незаконно ув'язнений російською окупаційною владою.

У коментарях ATR під час пошуків кримські татари говорили, що їхня участь у пошуках Муси – це, зокрема, і незгода з діями окупантів. Мовляв, Руслана Сулейманова звинувачують абсолютно безпідставно.

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