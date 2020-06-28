Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав Україну з Днем її Конституції. У цей день він нагадав про окупацію частини території на Півдні й Сході нашої держави.

У Конституції визначено, що до складу України входять Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ і Севастополь, наголосив Рефат Чубаров.

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Він нагадав, що Внаслідок збройної агресії Росії проти України, яка триває понад 6 років, територіальну цілісність нашої держави порушено. Нині окупований Крим і втрачено контроль в окремих районах Луганської й Донецької областей.

Відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, зокрема Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, є питанням збереження майбутнього Української держави,

– наголосив голова Меджлісу.

Він також наголосив, що для майбутнього України важливим закріплення за Кримом статусу Кримськотатарської автономії. Тож Рефат Чубаров закликав негайно внести ці зміни до Конституції України.

"Прийміть мої щирі вітання з нагоди одного з найважливіших свят в нашій державі – Дня Конституції України", – наголосив Чубаров.