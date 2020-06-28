Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил Украину с Днем Конституции. В этот день он напомнил об оккупации части территории на Юге и Востоке нашего государства.

В Конституции определено, что в состав Украины входят Автономная Республика Крым, 24 области, города Киев и Севастополь, подчеркнул Рефат Чубаров.

Стоит знать День Конституции: малоизвестные факты об Основном законе Украины

Он напомнил, что в Результате вооруженной агрессии России против Украины, которая длится более 6 лет, территориальная целостность нашего государства нарушена. Сейчас оккупирован Крым и потерян контроль в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

Восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, является вопросом сохранения будущего Украинского государства,

– подчеркнул председатель Меджлиса.

Он также отметил, что для будущего Украины важным является закрепление за Крымом статуса крымскотатарской автономии. Поэтому Рефат Чубаров призвал немедленно внести эти изменения в Конституцию Украины.

"Примите мои искренние поздравления по случаю одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Конституции Украины", – подчеркнул Чубаров.