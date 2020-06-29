В анексованому Криму відомого політв'язня Сейтумера Сейтумерова змушували голосувати за поправки до Конституції Росії.

Сейтумеров є фігурантом третьої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" і напередодні його примусово доправили зі слідчого ізолятора в психіатричну лікарню у Сімферополі для експертизи. Як повідомляє адвокат політв'язня Едем Семедляєв, там політв'язня примушували проголосувати, передає об'єднання "Кримська солідарність" у фейсбуці.

Важливо Обнулення термінів Путіна: 76% росіян проголосували за поправки – дані екзитполів

За словами адвоката, Сейтумерову запропонували взяти участь у голосуванні за поправки у Конституцію Росії. Однак політв'язень відмовився брати участь у голосуванні, з чим співробітники лікарні не погоджувалися і наполягали на тому, щоб арештований кримський татарин переписав свою заяву.

Він написав, що є політв'язнем, кримським татарином і громадянином України. Не бажає брати участь у будь-яких голосуваннях, тим більше в голосуванні за зміни до конституції РФ,

— заявив адвокат.

Що відомо про Сейтумера Сейтумерова: головне

Російські силовики затримали його під час чергових обшуків у кримських татар і мусульман у Бахчисараї 11 березня 2020 року. Так з'явилася "третя бахчисарайська група" у "справі Хізб ут-Тахрір".

До слова, "Хізб ут-Тахрір" — це міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США.

Цікаво Рейтинг Путіна обвалиться ще сильніше, – Яковина про голосування за поправки в РФ

25 червня в Росії й анексованому нею Криму почалося голосування щодо поправок до конституції Росії. Воно триватиме до 1 липня. Їх президент країни Путін запропонував внести ще в січні 2020-го. У березні їх доповнили нормою, яка дозволяє Путіну перебувати на посаді президента ще два строки — тобто теоретично до 2036 року.