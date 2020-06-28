У гонитві за потрібними цифрами термінове голосування за поправки до конституції РФ відбувається попри епідемію COVID-19. Організоване воно жахливо – це всім помітно та очевидно. А популярність Путіна вже впала до 25%, і це – ще не кінець.

Всі ці чинники замість підвищення рівня легітимності режиму призведуть до протилежного: він позбудеться суттєвої його частини. Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" на 24 каналі висловив Іван Яковина.

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Він пояснив: простіше кажучи, план Путіна зміцнити свою владу за допомогою всенародного голосування стане чинником дестабілізації ситуації.

Голосування сприймається не як волевиявлення народу, а як спроба викрутити цьому народу руки. Коли масштаби фальсифікацій 2 липня будуть оголошені, рейтинг Путіна обвалиться ще сильніше,

– вважає Яковина.

Журналіст переконаний, що це стане підставою для зростання протестних настроїв у країні. Тож дуже скоро Путін може позбутися залишків легітимності і перетвориться в нинішнього Олександра Лукашенка.

Як мінявся рейтинг Путіна?



Листопад 2017 року: рейтинг довіри до президента РФ складав 59%.

Березень 2019 року – 41%.

Січень 2020 року – 35%.

Квітень 2020 року – 28%.

Травень 2020 року – 25%.



Яковина припустив, що Росія наблизиться до нинішньої білоруської ситуації вже у серпні або восени 2020 року. Тоді по всій країні почнуться мітинги проти режиму Путіна.

Протести в Білорусі: що відомо

В Білорусі готуються до президентських виборів, призначених на 9 серпня. 19 червня завершився збір підписів за кандидатів для участі в президентських виборах.

Початок передвиборчої кампанії в Білорусі відзначився затриманням опозиціонерів.

Ввечері 18 червня у центрі Мінська відбувся протест. Пікет підтримки перетворився у "ланцюг солідарності", який тривав понад шість годин.

Люди вишикувалися в "ланцюг солідарності" також в Гомелі, Могильові, Бобруйську, Барановичах, Гродно, Вітебську.

19 червня у Мінську ОМОН почав витісняти учасників акції з проспекту Незалежності. Почалися затримання.

28 червня у Києві пройшов марш солідарності з Білоруссю. Громадські активісти пікетували посольство країни-сусіда, аби привернути увагу міжнародної спільноти до політичних репресій, що там відбуваються.

Дивіться повний випуск відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 26 червня 2020: