Після білоруського диктатора Олександра Лукашенка його російський колега Володимир Путін теж зіткнувся з наростаючим дефіцитом легітимності. На відміну від білоруса, Путін не став чекати, коли ситуація вийде з-під контролю, а суспільство повністю відмовить йому в праві керувати ним.

Что задумал Путин

Путин запустил несколько масштабных проектов по возврату себе легитимности – этой почти волшебной субстанции, без которой не может жить и работать ни один режим. Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

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На реализацию этих проектов уже истрачены колоссальные ресурсы. Однако уже сейчас становится ясно, что чистой и живой воды народного одобрения Путин не получит.

Вместо этого его проекты принесут "паленую" настойку боярышника, от которой у него самого случится помутнение рассудка и появится обманчивое чувство всемогущества. Потом наступит неизбежное в таких случаях – тяжелое похмелье с неприятными последствиями.

Весной очень многие российские и иностранные наблюдатели перестали верить в то, что Путин по-прежнему является фактическим лидером своей страны. Тогда из-за COVID-19 он был вынужден спрятаться в подземном бункере, а также отложить проведение голосования 22 апреля по объявлению себя вечным царем и парада победы 9 мая.

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Одна из них касается "обнуления" президентских сроков, что позволит Владимиру Путину участвовать в выборах еще дважды и теоретически оставаться на посту до 2036 года.

Напуганный Путин почти не появлялся в телевизоре, фактически отказался от управления страной и вел себя как последняя тряпка, а не как решительный лидер мировой державы.

В этих условиях коронавирус очень быстро одолел российское государство. Он победил Путина. Полного разгрома удалось избежать только благодаря действиям отдельных региональных начальников.



В российских элитах и обществе появилось стойкое ощущение, что Путин – это тряпка, неудачник и лузер, что он приносит одни несчастья, что управлять страной он не способен. Как на зло, все это случилось, когда Путин принял решение остаться во главе России до конца своей жизни.

А обстоятельства уже почти кричали, что скоро его уберут от власти его собственные соратники, если он не перевернет ситуацию с головы на ноги и не сможет доказать свою способность управлять процессами. В результате Путин решил провести свою классическую двухходовочку.

Ход первый: доказать всем, что он все еще контролирует ситуацию. Для этого 24 июня в Москве прошел фейковый "парад победы". Единственной целью его было доказать всему миру и самому себе, что Путин – все еще президент, что это он победил COVID-19, а не наоборот.



Ход второй: все-таки провести голосование по изменению конституции ради объявления самого себя вечным правителем. Это голосование началось на следующий же день после парада – 25 июня.



Цель голосования – получение от населения РФ легитимности, которую Путин растерял весной и в начале лета. Российским чиновникам уже поставлена задача: явка на голосовании должна быть не менее 65%, а проголосовать за поправки должны 70%.

В итоге более половины всех избирателей должны их поддержать. По замыслу Кремля, такой электоральный триумф вернет Путину всю его легитимность и позволит спокойно править до 2036 года или даже дольше.

Почему голосование – фейк и спектакль

План ясный и четкий. С помощью административного ресурса реализовать его можно безо всяких проблем. Скорее всего, так и будет. Победа будет ошеломительной, оглушительной и пьянящей.

Но чуть неприятности все-таки начнутся. Дело в неправильном выборе методов достижения этой победы. Условно говоря, настойка боярышника может дать человеку ощущение всемогущества, но не само всемогущество.

Сейчас же для достижения победы на этом голосовании Владимир Путин и его подчиненные пошли на беспрецедентные даже по российским меркам фальсификации. Самый проблемный для власти регион – Москва.

Там сейчас в интернете желающим открыто предлагают деньги за регистрацию фальшивых аккаунтов в интернете и электронное голосование за десятки других людей. В некоторых районах для электронного голосования регистрируется больше людей, чем там живет.

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Бюджетников и пенсионеров массово заставляют голосовать по почте или через интернет. В других регионах голосование организовано на пеньках, в палатках, за баней, в багажнике джипа или в кузове грузовика.

При этом голосование будет длиться неделю, наблюдателей на участках не будет, а протоколы упрощены до такой степени, что проверить результат будет невозможно. Проще говоря, это не голосование, это не выборы, это фуфло и показуха. Это фейк и спектакль.

Ничего общего с реальным волеизъявлением народа там нет. Следствием такой организации процесса, естественно, будет нужный власти результат. Его просто нарисуют. Без наблюдателей и протоколов в этом нет никакой сложности.

Однако такой результат даже отдаленно не будет соответствовать реальным настроениям в обществе. И в этом – очень большая для Путина опасность. Уже сейчас практически все россияне видят, что голосование это – фальшивое.



Российский президент Владимир Путин / Фото Getty Images

Поэтому результат "65% явки и 70% за" они будут воспринимать как нарисованный. Если же власть ради правдоподобия сделает его чуть ниже, то будет еще хуже. Люди подумают: "Как так, даже с колоссальным мухлежом не смогли собрать столько, сколько хотели? Видимо, совсем плохи дела".

План Путина обречен на провал

В общем, в нынешних условиях любой итог голосования общество воспримет не как проявление своего доверия Путину, а как результат огромных фальсификаций. Для власти тут нет хорошего выхода.

Владимир Путин привык, что на выборах ему нужно получать какой-то определенный процент. Он именно цифры считает доказательством доверия и источником легитимности. Как эти цифры получены – для него дело десятое.

И на обычных выборах это, в общем, так. У людей нет огромных претензий и вопросов к процессу. Все знают, что такое выборы. Поэтому смотрят на итоговые цифры.

Но сейчас, по опросам, популярность Путина упала до 25%. В спешке и погоне за нужными цифрами срочное голосование идет посреди эпидемии. Организовано оно просто ужасно, и это всем уже заметно и очевидно.

Как менялся рейтинг Путина?



Ноябрь 2017 года: рейтинг доверия к президенту РФ составлял 59%.

Март 2019 года – 41%.

Январь 2020 года – 35%.

Апрель 2020 года – 28%.

Май 2020 года – 25%.



По совокупности всех этих факторов вместо повышения уровня легитимности режима произойдет обратное: он лишится существенной его части. Проще говоря, план Путина укрепить свою власть с помощью всенародного голосования станет фактором дестабилизации ситуации.

Он воспринимается не как волеизъявление народа, а как попытка выкрутить этому народу руки. Когда размеры и масштаб мухлежа 2 июля будут объявлены, рейтинг Путина обвалится еще сильнее. А это станет основанием для роста протестных настроений.

В результате всего того, что происходит в России сейчас, Владимир Путин очень скоро лишится остатков легитимности и превратится в нынешнего Александра Лукашенко. Предполагаю, что РФ придет к нынешней белорусской ситуации уже в августе или осень 2020 года.

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По всей стране начнутся митинги против путинского режима. Это и будет тем самым "похмельем после бояры", про которое я говорил в начале программы. И я думаю, что это очень хорошие новости.