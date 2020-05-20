Коронавірусне пекло в Росії: для чого Кремль маніпулює статистикою

В Росії від коронавірусу люди зараз помирають десятками тисяч. "Швидкі" допомоги відмовляються виїжджати до хворих. Якщо все-таки погоджуються забирати пацієнтів, то потім весь день не можуть здати їх у лікарні. Але за офіційною статистикою померли від цієї хвороби 3 тисячі людей. Кремль применшує реальні цифри, маючи свої цілі.

Ситуация з коронавирусом в России

20 мая в Украине число вылечившихся от коронавируса людей составило 350 человек – почти столько же, как и новых выявленных больных. Эти цифры внушают осторожный оптимизм. Честно говоря, думал, что в Украине ситуация будет намного хуже, так как медицинская система находится в довольно сложном состоянии, а строгая дисциплина – это, скорее, немецкое, чем украинское свойство. Тем не менее, самого ужасного удалось избежать. А самым ужасным я называю то, что сейчас происходит в России. Там просто караул – люди умирают десятками тысяч. Подробнее об этом – в программе "Безумный мир" на 24 канале.

Зверніть увагу В Росії аномальна смертність медиків від коронавірусу, Україна не відстає

Ситуация такая: Владимир Путин весь февраль и весь март делал вид, что никакой эпидемии нет. Только перед апрелем он объявил в России даже не карантин, а просто длинные выходные – на целый месяц. В результате кто-то работал, кто-то не работал. В Москве ходило метро, а в глухих селах запрещали выходить на улицу. Каждый начальник делал или не делал, что хотел.

Иначе и быть не могло – Владимир Путин спрятался от всех в своем бункере, откуда не вылезает как раз с конца марта. При этом он запретил кому-либо создать или возглавить штаб борьбы с эпидемией. Он очень боится появления сильного лидера и конкуренции.



Владимир Путин / Фото "Украинская правда"

В результате в России царит полный хаос. Например, скорые помощи отказываются выезжать к больным, если у тех недостаточно сложное состояние. Если же все-таки соглашаются забрать пациента, то часами потом не приезжают за ними – даже в Москве и Подмосковье. А если приезжают, то потом целый день не могут сдать пациентов в больницы.

Тесты где-то есть, даже бесплатные. Но где-то за ними надо охотиться неделю, а результаты тестирования приходят слишком поздно – уже на могилы.

Но ужасное – это манипуляции со статистикой. Официально в России на данный момент коронавирусом заболели 308 тысяч человек. Предположим, что это правдивая цифра. Но по официальной статистике умерли от этой болезни 3 тысячи человек.

Справка. В Великобритании, где зараженных меньше, умерли 35 тысяч человек – в 12 раз больше, чем в России.

Как же так? Неужели в России медицина в 12 раз лучше британской? Конечно, нет. В России просто врут намного больше.

Издание Медиазона выяснило, что если верить официальной статистике, то в России от ковида врачи умирают в 16 раз чаще, чем в других странах. Кремль скрывает реальные цифры по трем причинам.

Первая причина

Первая – чтобы избежать ответственности. Владимир Путин не хочет отвечать за то, что устроил в России массовое вымирание.

Он хочет, чтобы все думали, что он – гениальный менеджер и при нем смертность в 16 раз меньше, чем в других странах. Но обман его уже вскрылся, в официальную статистику практически никто не верит.

Вторая причина

Путин хочет как можно быстрее перезапустить экономику России, чтобы люди – хоть здоровые, хоть больные, но начали сами себе зарабатывать. Он категорически не желает раздавать людям триллионные резервы, которые он накопил для себя и своих друзей.

Третья причина

Для Путина критически важно быстро провести голосование по поправкам в конституцию. Эти поправки должны провозгласить его пожизненным царем. Пока они не приняты, он чувствует себя узурпатором.

Читайте також Вічне життя для диктатора: якими методами Путін йде до мети

Опять же – чтобы люди не боялись идти на участки, нужно, чтобы они верили сказочные цифры по смертности. В общем, задача у Кремля одна – обмануть, ввести в заблуждение, запудрить мозги. Но есть одна проблема. Там, где люди в это верят, начинается кромешный коронавирусный ад.

Пример – ситуация в Дагестане, где сейчас люди заболевают десятками тысяч и умирают сотнями. Известный борец-чемпион Хабиб Нурмагомендов в своем инстаграме записал обращение, в котором рассказал, насколько все плохо. Людям, которые говорят, что коронавирус – это выдумка, он отвечает, что в Дагестане сейчас не успевают хоронить трупы.



По его словам, в его селе от COVID-19 умерли 11 человек, в соседнем за один день умерли еще 14. Его собственный отец находится в очень тяжелом состоянии.

Кстати, если верить официальным цифрам статистики смертности, то вся Россия состоит из семи дагестанских сел. Ни Москвы, ни Питера в ней нет.

Я думаю, вы понимаете, почему сейчас в России все больше появляется вопросов к руководству этой страны.

По прогнозам социологов, примерно в середине июля эти вопросы станут уже настолько громкими и серьезным, что люди станут задавать их на улицах и площадях. Начнутся массовые протесты против Владимира Путина и его власти.

Путин и шаман Габышев

Об этом же говорит и мой любимый околополитический персонаж России – шаман Александр Габышев, которого недавно взяли в плен путинские дементоры.

19 мая стало известно, что он жив и относительно здоров, но незаконно находится под стражей в одной из якутских больниц. Там целый отряд сотрудников и агентов ФСБ психологически обрабатывает шамана, убеждая его отказаться от похода на Москву, запланированного на середину лета.



Якутский шаман Александр Габышев / Фото "Коммерсант"

По словам адвоката Габышева, он на все эти увещевания пока отвечает отказом. И поход на Москву отменять не собирается. Надеюсь, что шаман не сломается, и все-таки запустит в России революционный процесс, который, как обещает сам Габышев, приведет к смене режима в Кремле. Свободу шаману!