В житті Путіна настала чорна смуга: при чому тут якутський шаман Габишев

У житті президента Росії Володимира Путіна почалася чорна смуга. Настільки чорна, що можна навіть сказати – коричнева. І пахне від неї погано, якщо ви розумієте, про що я. Гірше справи у нього не йшли взагалі ніколи.

Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

Почему у Путина черная полоса

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Следом в России началась эпидемия COVID-19, которую долго и мучительно Путин старался не замечать. И начинается она с огромных проблем. Страна совершенно не готова к борьбе против инфекции.

Чего только стоят одни только километровые очереди из скорых помощей, стоящие у всех инфекционных больниц.

Потом у Путина начал разваливаться план объявления самого себя вечным царем России. Всенародное голосование по этому вопросу, которое он наметил на 22 апреля, приходится отменить. Сам президент спешно спускается в бункер, откуда симулирует рабочее состояние, но постановочные кадры совещаний с министрами вызывают у людей только недоумение и смех.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины:

Пышная коронация Путина новым вечным царем на 9 мая сорвалась. Парад пришлось отменить, так как половина его участников заболела. Грандиозный праздник с участием всех мировых лидеров тоже не состоялся.

Справка. Как минимум у 376 российских военных обнаружили коронавирус во время репетиции парада к 9 мая на полигоне Алабино возле Москвы. Родители и родственники курсантов и военных рассказывают о массовых заражениях среди них.

Тем временем экономика страны начала рушиться. В малом и среднем бизнесе достигла критических значений. Народные массы начали бурлить. В Северной Осетии люди вышли протестовать на улицы, на их разгон пустили ОМОН из других регионов.



Владимир Путин / Фото УП

В Москве полиция отказалась выполнять приказы: конвойный полк встал на сторону блогера Владимира Воронцова. Этого человека обвинили в вымогательстве за то, что в своем телеграм-канале уже давно отстаивает интересы простых ментов и мешает жить генералам.

Для конвоирования Воронцова привлекли лучшие силы режима – 2 оперативный полк ГУВД Москвы. Этот полк обычно занимается подавлением протестов и избиением оппозиционеров.

Вирус пробрался и на самый верх путинской вертикали

Тем временем, в самом этом полку тоже начались проблемы: псы режима один за другим отправились в лазарет – они тоже заразились коронавирусом. Один за другим стали выбывать из строя его приближенные и вельможи. Самыми значительным потерями стали премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Что известно о COVID-19 у Мишустина и Пескова?Мишустин вечером 30 апреля 2020 года сообщил о своем положительном тесте на COVID-19. Он пообещал соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. В то же время в СМИ сообщали, что у политика высокая температура тела (примерно 39 градусов).



В пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова подтвердили COVID-19 12 мая 2020 года. Вместе с женой его госпитализировали в больницу. Он уточнил, что находится в клинике, где проходит лечение.

Достоверно известно также о болезни как минимум 3 министров, ну а чиновников рангом пониже никто даже и не считает. Но вертикаль заметно подгнила. В некоторых областях, например, в Ленинградской, местные правительства практически перестали работать из-за эпидемии. Однако намного хуже для Путина другое.



Михаил Мишустин и Дмитрий Песков / Фото колаж 24 канала

Конфликт миньонов Путина

Из-за того, что он закрылся в своем бункере, с новой силой начались конфликты между его миньонами. Из последнего – его знаменитая крестница Ксения "Крабчак" жестко сцепилась за жирный крабовый бизнес с другом юности – Геннадием Тимченко по прозвищу "Гангрена".



Ксения Собчак / Фото gazeta.ru

Почти одновременно начались серьезные трения между путинской правой рукой Игорем Сечиным и мэром Москвы Сергеем Собяининым. Мэр пока проигрывает: один его союзник олигарх Дмитрий Босов – недавно был убит в собственном доме. Второй, Анатолий Быков, арестован за какое-то другое убийство.

Дефицит кадров и начавшийся хаос в системе управления страной уже дают свои плоды. Все люди Путина плюнули на государство и сейчас просто решают свои проблемы.

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, который сидит на колоссальных нефтяных резервах, попросил у государства финансовой помощи. Это надо ухитриться, чтобы сделать огромную нефтяную компанию из прибыльной – дотационной. Но ему удалось!

Заработок на COVID-19

Дальше. Минздрав не выплачивает врачам и медсестрам публично обещанные президентом надбавки за работу с ковидными больными. Медики Путину уже открытые письма пишут, но ничего не помогает. О помощи он объявил, но не предоставил. Обещанные выплаты на детей тоже пока никто не видел – по той же причине. Деньги, видимо, просто украли.

Собянин и его мэрия делают деньги иначе. Они запретили появляться на улицах без масок и перчаток. Одновременно мэрия наладила продажу и того, и другого. Наценка на эти предметы составляет несколько тысяч процентов! Маски закупили по рублю, а продают по 30.

Вы знаете, это выгоднее, чем продажа нефти, особенно сейчас. Я думаю, соответствующие нехрошие люди так обычно наживаются на героине и кокаине. Классный бизнес, не правда ли?

Тем более, что от масок и перчаток в условиях работаютщего метро все равно никакого смысла нет. Они не работают! По словам организатора этой схемы Сергея Собяина, официальная статистика по числу зараженных людей занижена в 2,5 раза. Там болеют не 120 тысяч, а 300 тысяч человек.

Как выяснила FT, статистика по смертям от COVID-19 тоже занижена примерно на 70%. Скажем, в Москве в апреле вирус убил не 600, как говорят официальные источники, а более 2 тысяч человек.



COVID-19 в Москве / Фото УП

Но даже официальные данные по росту заболеваемости и смертности сейчас быстро идут вверх. За одну неделю Россия вышла сначала на 3, а потом и на 2 место по числу заболевших. И вот на этом жутком эпидемиологическом фоне Путин объявил об отмене карантина и всяких ограничений. Он заявил, что людям пора выходить на работу.

Конечно, все удивились странной логике. Путин объявил, что когда болело 100 человек, надо было сидеть дома и никуда не выходить. Ну а когда заболело 300 тысяч человек, оказывается, пора выходить на работу. Но при этом мэрия Москвы заявила, что оганичения не будут сняты, пока она не распродаст все закупленные перчатки и маски – то есть до конца мая.

Ситуация абсолютно бредовая. Путин говорит: "Выходите работать, я ограничения снял. Мэр Собяинин говорит: не, не выходите, пока еще работают ограничения".

Когда в голове одной и той же вертикали власти звучат разные, противоположные по смыслу голоса, это называется шизофрения. Самое настоящее психическое расстройство.

Рейтинг Путина обвалился

Неудивительно, что на этом фоне рейтинг Путина обвалился уже до значений цен на нефть. По данным политолога Валерия Соловья, закрытые опросы общественного мнения дают Путину не более 15% популярности. Знаете, что это означет? Все, наверное, помнят, знаменитые 86% поддержки Владмира Путина. Так называемый "Крымский Консенсус"? Так вот, сейчас ситуация зеркальная. Фактически эти же 86 процентов выступают не за Владмира Путина, а против него. И это очень серьезно.

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По словам лучшего социолога России, главы "Левада-Центра" Льва Гудкова, уже летом текущего года в России начнутся массовые выступления против путинского режима. Он не сказал, что может начаться революция, но смысл был именно таким.

Путин и шаман Габышев

И вот тут начинается самое интересное. С точно таким же прогнозом – и по событиям, и по датам, – еще до Гудкова – неделю назад выступил мой любимый российский околополитический персонаж – якутский шаман Александр Габышев. А на него у Путина зуб еще с прошлого года. Тогда во время летнего похода шамана против Путина восстала Москва, у него сгорела подводная лодка "Лошарик" и взорвалась атомная ракета "Буревестник".

После этого шаман едва не поднял революцию в городе Улан-Удэ – это столица Бурятии. И что интересно: тогда все эти проблемы закончились, как только ФСБ арестовала шамана и отправила его на родину – в Якутию.

По словам людей, знающих президента России, он очень суеверный человек. Он по-настоящему верит в молитвы, в магию, в тайные ритуалы, в сглаз и всякое такое. Когда у него плохо идут дела, он не вылезает из церквей и монастырей, к нему даже гадалок водят.

Хуже того, в феврале прошлого года злые бурятские шаманы сожгли живьем и принесли в жертву демонам несколько верблюдов. Тоже ради процветания Владимира Путина и его друзей. Я веду к тому, что Путин в шамана Габышева, похоже, верит. Иначе очень сложно объяснить то, что случилось в Якутске 12 мая.



Шаман Габышев / Фото expert.ru

Сначала в дом к сестре Габышева, у которой он живет, несколько раз пытались проникнуть какие-то странные люди. Они хотели взять у шамана тест на COVID-19 и отправить его на карантин. Когда тот отказался, Путин пошел на более серьезные меры.

В дом ворвались два десятка специально обученных омоновца. Свидетели говорят, что на них была какая-то необычная форма, кресты и языческие обереги. Они скрутили шамана, надели на него наручники и вывезли в местную психиатрическую лечебницу. Очевидно, там ему будут угрожать, требуя отказаться от планов нового похода на Москву. Но сделать это будет довольно сложно.

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С точки зрения закона Габышеву совершенно нечего предъявить. Законами РФ не запрещается считать Путина демоном и не запрещается ходить пешком. Тем не менее, действия Путина указывают на то, что именно в Габышеве он видит прямую и явную угрозу своей власти. Но просто убить его по каким-то причинам он не может.

Приняв участие в этой истории, Путин загнал себя в крайне глупое положение.

С одной стороны, теперь ему надо как-то отделаться от шамана , нейтрализовать его. Иначе тот станет живым символом победы над Путиным и всеми темными силами.

, нейтрализовать его. Иначе тот станет живым символом победы над Путиным и всеми темными силами. С другой стороны, слишком убить или посадить Габышева тоже нельзя, так как его дело уже дошло до суда в Страсбурге, про шамана пишут ведущие мировые СМИ.



Владимир Путин и шаман Габышев / Фото колаж 24 канала

Если его безо всяких оснований упекут в дурдом, начнется серьезный международный скандал. Ну и самое главное. Путин, учитывая его психологию, наверняка верит, что высшие силы будут очень недовольны, если он просто убьет Габышева. Я уверен, что в шаманско-демонских кругах такие методы под запретом.

Ну а в целом, я считаю, что сейчас для разрешения этой ситуации вмешательство высших сил так или иначе все равно потребуется. Сложно сказать, что именно это будет – удар молнии, заражение COVID-19 или письмо Дональда Трампа. Но я лично очень жду какого-то события из этой сферы.