Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна

Рейтинг Володимира Путіна впав до рекордно низьких значень. Згідно з даними, президенту Росії довіряють лише 28% громадян. А сам він кожен день демонструє, що не здатний вирішити будь-яку проблему.

Именно это проанализируем сегодня в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале. Тем временем в России почти 100 тысяч зараженных коронавирусом, увольняются медсестры, бунтуют якутские сотрудники "Газпрома", а Ксения Собчак затеяла "крабовую" войну против зятя олигарха Тимченко.

Цікаво Для росіян готують ГУЛАГ: як чиновники намагаються скинути Путіна

Рейтинг Владимира Путина упал до рекордно низких значений. Согласно данным ВЦИОМ, президенту России доверяют всего 28% его сограждан. Тут надо особо отметить, что ВЦИОМ – это не гнездо оппозиционеров и сторонников Навального, а государственная контора, которая полностью лояльна Кремлю.

То есть, скорее всего, дела у Путина идут еще хуже, а эти 28% лишь попытка приукрасить действительность.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" за 29 апреля:

И тут смотрите, какой парадокс. Рейтинги других мировых правителей на усиления эпидемии коронавируса и углубления экономического кризиса идут вверх. Люди сплачиваются вокруг своих лидеров во время тяжелых испытаний. Но не в России.

Дело не в том, что россияне как-то резко стали ненавидеть своего царя. Нет. Он сам каждый день демонстрирует, что не способен решить хоть какую-то проблему. Он стал не просто бесполезным, он стал вредным как для простых людей, так и для российской элиты.

О простых людях

Даже официальное число зараженных COVID-19 в России стремительно растет. Оно уже составляет почти 100 тысяч. Тысячи людей умирают.

На этом фоне люди, оставшиеся без работы и без денег, не получают никакой помощи от государства. И это при том, что деньги есть – десятки миллиардов долларов отложены на черный день.

Просто Путин не хочет давать эти деньги людям. Ведь миллиарды отложены на его черный день, а не на их черный день.

Даже когда он распоряжается помочь малому бизнесу и медикам, те ничего не получают. Банки не дают льготные кредиты, а медики не получают надбавки за работу с коронавирусными больными.

Смотрите, как описал все происходящее футболист, вратарь самарского клуба Крылья Советов Евгений Фролов:

"То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал "надо", но его никто не слушает.

И таких моментов, где президент говорит одно, а в жизни все по-другому — их миллиард. Когда президент России, национальный лидер говорит "сделать так-то", а по факту ничего не делают, — он либо не лидер, либо его не уважают. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ — зло. И в реальной жизни все по-другому".



Евгений Фролов / Фото bookmaker-ratings.com.ua

Знаете, это не вратарь, а настоящий лидер оппозиции. Смелый парень! Руководство команды тут же пообещало наказать Фролова за дерзость, но на его защиту встали болельщики. Поэтому все у него будет хорошо.

Другая история: на севере, в Якутии, начался бунт против компании Газпром. Ее собственные сотрудники на далеких буровых вышли на митинг протеста, чтобы потребовать для себя нормальных условий труда и хотя бы какой-то защиты от коронавируса.

На Путина они уже не надеются, и настроены очень решительно – посмотрите сами:

Как вы понимаете, там было довольно много излишне ярких оборотов, которые пришлось запикать. Думаю, примерно так звучат люди, готовые поднять на вилы свое собственное начальство.

О драках демонстрантов с ОМОНом в Северной Осетии я уже рассказывал. Сейчас там дело идет к новым столкновениям, так как Путин и местное начальство снова собрались обмануть осетинов. А они народ очень смелый и очень прямой.

Тем временем в Москве массово увольняются медсестры, которые больше не желают заражаться и умирать в инфекционных отделениях из-за отсутствия защитной экипировки.

Конечно, массовым вымиранием простых людей Путина напугать невозможно. Но снаряды сейчас ложатся все ближе к нему самому. Под угрозой заражения оказались новые российские элиты.

В России массово начали болеть церковники

В Курске от коронавируса умер Епископ епископ Железногорский и Льговский Вениамин Королёв. Он стал первым архиереем РПЦ, убитым инфекцией.

В Москве умер настоятель Елоховского собора, протоиерей Александр Агейкин. Этот собор был главным во времена СССР, там патриарх служил.

Сменщик Агейкина на посту настоятеля Елоховского собора – Глава Административного секретариата Московской патриархии, епископ Павлово-Посадский Фома тоже уже в больнице. Состояние так себе.

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства. Судя по всему, он перезаражал кучу монахов и решил не дожидаться суда над собой.

Патриарх Кирилл, который очень любит яхты и дорогие часы, даже запретил проповедовать самым истовым своим подчиненным, которые отрицают коронавирус. Кирилл не дурак – он точно знает, что Бог никого от болезни не спасает. Но не РПЦ единой.

Коронавирус уже дотянулся и до олигархов

В Москве в частной клинике от КВ умер глава холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев. Этот холдинг принадлежит Алишеру Усманову - самому богатому россиянину. Путин не может защитить от КВ даже самых классово близких.

Но еще хуже то, что он перестал исполнять свою главную функцию арбитра между враждующими кланами.

Прямо сейчас в РФ разворачивается конфликт между крестницей Путина Ксенией Собчак и его другом – Геннадием Тимченко.



Ксения Собчак / Фото "Форбс"

И Ксения Собчак, и зять Тимченко Глеб Франк претендуют на долю в краболовной компании Монерон, которая сейчас приносит больше долларов, чем ничего не стоящая нефть.

Собчак подключила к схватке свою маму – сенатора Людмилу Нарусову и Верховный Суд. Франк - влиятельного тестя по кличке "Гангрена" и ФСБ. Обе стороны надеются на вмешательство Путина, но тот сидит своем бункере и молчит.

Поэтому два абсолютно коррумпированных клана жрут сейчас друг друга и не могут остановиться. Собственно, в этом и проблема: Путин не может защитить бизнес-интересы и безопасность элиты, Путин не способен оживить экономику России, Путин не может дать хотя бы немного денег голодающему населению и защитить его от вируса.

Читайте також Путін втрачає контроль над Північним Кавказом: яка помилка до цього призвела

Очередное выступление президента России 28 апреля показало, что он даже не понимает, насколько все плохо. Людям вместо денег он пообещал салют и парад авиации, а бизнесу вместо помощи - поручение разработать план помощи. Тоесть - вообще ничего.

Упавший ниже плинтуса рейтинг – прямое следствие этой беспомощности. Я уж не знаю, сколько Путину осталось сидеть в бункере, но думаю, что немного. Когда президент становится старым и ненужным, его выкидывают.