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      Проти шамана, який хотів "вигнати Путіна", відкрили кримінальну справу

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      Шаман Олександр Габишев
      Шаман Олександр Габишев / bbc.com/russian

      Російські правоохоронці напередодні затримали якутського шамана Олександра Габишева, який вже пів року йде далекосхідними трасами в бік Москви, звідки в 2021 році має намір "вигнати" Володимира Путіна. Шамана підозрюють у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності.

      Координатора правозахисту руху "Відкрита Росія" Олексій Прянишников розповів, що Олександру Габишеву загрожує термін до 4 років, пише "Сибір.Реалії".

      Це цікаво: Шлях шамана: чому Габишев небезпечний для Путіна

      Після затримання правоохоронці пообіцяли звільнити шамана під підписку про невиїзд в обмін на те, що він підпише добровільну згоду на обстеження в психдиспансері.

      Звичайно, це незаконно – вони повинні були вимагати обстеження через суд. Плюс до всього – це нічне затримання і відмова всіх відповідати на наші офіційні запити про місце перебування знаходження Габишева, тобто фактично спроби його заховати – безумовне порушення,
      – пояснив Прянишников.

      Наразі із Габишевим працюють юристи "Відкритої Росії". Захист планує подати заяву про відмову проходити обстеження, згода на яке була отримана незаконним шляхом. До речі, у міжнародній правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в’язнем сумління і закликали звільнити його.

      У російському представництві організації заявили, що реакція влади на його дії виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів.

      У свою чергу, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков 20 вересня заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

      Хто такий Саша Шаман і навіщо він йде пішки у Москву "виганяти" Путіна?Якутський шаман Олександр Габишев вже чотири місяці пішки йде вздовж далекосхідних трас до Москви. Він вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали більше мільйона переглядів.


      Шаман Олександр Габишев / соцмережі

      9 вересня в столиці Бурятії пройшла акція протесту. Три дні люди не йшли з центральної площі, незважаючи на розгін силоваками і затримання. Вони вимагали скасувати підсумки виборів мера міста, а також звільнити затриманих раніше прихильників шамана.

      У липні Габишев зібрав масовий мітинг в Читі, на який зібралось понад 700 осіб. Головне гасло мітингу – "Росія без Путіна". Шаман повідомив, що вийшов з Якутії навесні і до Москви планує дійти через два роки. Він стверджує, що бог йому сказав, що "Путін не людина, а демон, і він повинен його вигнати". Шаман уточнив, що поки його дії - мирні: народні збори і мітинги. Однак, якщо це не допоможе, він готовий застосувати й "інші методи".

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      Теги: Новини політики Новини Росії Кримінальні новини Володимир Путін
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