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      Против шамана, который хотел "выгнать Путина", открыли уголовное дело

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      Шаман Александр Габышев
      Шаман Александр Габышев / bbc.com/russian

      Российские правоохранители накануне задержали якутского шамана Александра Габышева, который уже пол года идет дальневосточными трассами в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен "изгнать" Владимира Путина. Шамана подозревают в деле о публичных призывах к экстремистской деятельности.

      Координатора правозащиты движения "Открытая Россия" Алексей Прянишников рассказал, что Александру Габышеву грозит срок до 4 лет, пишет "Сибирь.Реалии".

      Это интересно: Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина

      После задержания правоохранители пообещали освободить шамана под подписку о невыезде в обмен на то, что он подпишет добровольное согласие на обследование в психдиспансере.

      Конечно, это незаконно – они должны были требовать обследования через суд. Плюс ко всему – это ночное задержание и отказ всех отвечать на наши официальные запросы о местонахождении Габышева, то есть фактически попытки его спрятать – безусловное нарушение,
      – пояснил Прянишников.

      Сейчас с Габышевым работают юристы "Открытой России". Защита планирует подать заявление об отказе проходить обследование, согласие на которое было получено незаконным путем. Кстати, в международной правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и призвали освободить его.

      В российском представительстве организации заявили, что реакция властей на его действия выглядит абсурдной, а Габышев, как и другие граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и на проведение религиозных обрядов.

      В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 20 сентября заявил, что Кремль не имеет отношения к задержанию шамана.

      Кто такой Саша Шаман и зачем он идет пешком в Москву "выгонять" Путина?Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца пешком идет вдоль дальневосточных трасс в Москву. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров.


      Шаман Александр Габышев / соцсети

      9 сентября в столице Бурятии прошла акция протеста. Три дня люди не шли с центральной площади, несмотря на разгон силоваками и задержание. Они требовали отменить итоги выборов мэра города, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана.

      В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собралось более 700 человек. Главный лозунг митинга – "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и в Москву планирует дойти через два года. Он утверждает, что бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что пока его действия – мирные: Народное собрание и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Криминальные новости Новости России Владимир Путин
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