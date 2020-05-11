Досвяткувались: серед російських військових масовий спалах COVID-19 через репитиції параду

Щонайменше у 376 російських військових виявили коронавірус під час репетиції параду до 9 травня на полігоні Алабіно поблизу Москви. Батьки та родичі курсантів та військових розповідають про масові зараження серед них.

Репетиції параду на полігоні відбувалися тричі на тиждень з 25 березня до 16 квітня. Про це повідомляє видання "Проект" з посиланням на курсантів, їхніх родичів та знайомих.

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Приготування припинили тільки після того, як 16 квітня президент Росії Володимир Путін повідомив про перенесення параду на пізнішу дату.

Загалом у параді повинні були брати участь 15 тисяч осіб і 400 одиниць техніки. В репетиціях планували задіяти підрозділи з 17 регіонів Росії. Водночас, скільки саме людей брали участь у невідомо.

За інформацією видання, після репетицій COVID-19 виявили:

у 90 курсантів та 16 офіцерів Тверського суворовського училища,

у 100 курсантів та 20 офіцерів Нахімовського військово-морського училища,

у 50 курсантів Московського військово-музичного училища імені Халілова ,

у 100 осіб у Військовому університеті Міноборони РФ,

у 154 окремому комендантському Преображенському полку в Москві кількість хворих невідома,

Батьки курсантів Військово-повітряної академії імені Жуковського та Гагаріна у Воронежі теж кажуть про "масові зараження".



Скриншот з відео "15 тисяч солдатів в Алабіно на репетиції параду Перемоги. Корнавірус не пройде!"

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