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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Досвяткувались: серед російських військових масовий спалах COVID-19 через репитиції параду

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Коронавірус серед російських військових - репетиція параду 2020
Репетиція параду під Москвою / proekt.media

Щонайменше у 376 російських військових виявили коронавірус під час репетиції параду до 9 травня на полігоні Алабіно поблизу Москви. Батьки та родичі курсантів та військових розповідають про масові зараження серед них.

Репетиції параду на полігоні відбувалися тричі на тиждень з 25 березня до 16 квітня. Про це повідомляє видання "Проект" з посиланням на курсантів, їхніх родичів та знайомих.

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Приготування припинили тільки після того, як 16 квітня президент Росії Володимир Путін повідомив про перенесення параду на пізнішу дату.

Загалом у параді повинні були брати участь 15 тисяч осіб і 400 одиниць техніки. В репетиціях планували задіяти підрозділи з 17 регіонів Росії. Водночас, скільки саме людей брали участь у невідомо.

За інформацією видання, після репетицій COVID-19 виявили:

  • у 90 курсантів та 16 офіцерів Тверського суворовського училища,
  • у 100 курсантів та 20 офіцерів Нахімовського військово-морського училища,
  • у 50 курсантів Московського військово-музичного училища імені Халілова ,
  • у 100 осіб у Військовому університеті Міноборони РФ,
  • у 154 окремому комендантському Преображенському полку в Москві кількість хворих невідома,
  • Батьки курсантів Військово-повітряної академії імені Жуковського та Гагаріна у Воронежі теж кажуть про "масові зараження".


Скриншот з відео "15 тисяч солдатів в Алабіно на репетиції параду Перемоги. Корнавірус не пройде!"

Що відомо про коронавірус в Росії

  • У Росії за останню добу підтвердили 11 656 нових випадків COVID-19. Загалом станом на 11 травня коронавірусом в країні інфікувались 221 344 людей.
  • За цим показником Росія вийшла на третє місце, обійшовши Італію та Велику Британію.
  • За останню добу в Росії 94 особи померли від ускладнень, спричинених коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків – 2009.
  • Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в Москві (+6169 осіб), Московській області (+1079), Санкт-Петербурзі (+307), Нижньогородській області (+291), Смоленській області (+164) і Дагестані (+119). У Москві кількість виявлених випадків захворювання сягнула 115 909.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 9 травня Новини Росії
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