Досвяткувались: серед російських військових масовий спалах COVID-19 через репитиції параду
Щонайменше у 376 російських військових виявили коронавірус під час репетиції параду до 9 травня на полігоні Алабіно поблизу Москви. Батьки та родичі курсантів та військових розповідають про масові зараження серед них.
Репетиції параду на полігоні відбувалися тричі на тиждень з 25 березня до 16 квітня. Про це повідомляє видання "Проект" з посиланням на курсантів, їхніх родичів та знайомих.
Актуально Росія вийшла на третє місце в світі за поширенням COVID-19: вже понад 220 тисяч хворих
Приготування припинили тільки після того, як 16 квітня президент Росії Володимир Путін повідомив про перенесення параду на пізнішу дату.
Загалом у параді повинні були брати участь 15 тисяч осіб і 400 одиниць техніки. В репетиціях планували задіяти підрозділи з 17 регіонів Росії. Водночас, скільки саме людей брали участь у невідомо.
За інформацією видання, після репетицій COVID-19 виявили:
- у 90 курсантів та 16 офіцерів Тверського суворовського училища,
- у 100 курсантів та 20 офіцерів Нахімовського військово-морського училища,
- у 50 курсантів Московського військово-музичного училища імені Халілова ,
- у 100 осіб у Військовому університеті Міноборони РФ,
- у 154 окремому комендантському Преображенському полку в Москві кількість хворих невідома,
- Батьки курсантів Військово-повітряної академії імені Жуковського та Гагаріна у Воронежі теж кажуть про "масові зараження".
Скриншот з відео "15 тисяч солдатів в Алабіно на репетиції параду Перемоги. Корнавірус не пройде!"
Що відомо про коронавірус в Росії
- У Росії за останню добу підтвердили 11 656 нових випадків COVID-19. Загалом станом на 11 травня коронавірусом в країні інфікувались 221 344 людей.
- За цим показником Росія вийшла на третє місце, обійшовши Італію та Велику Британію.
- За останню добу в Росії 94 особи померли від ускладнень, спричинених коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків – 2009.
- Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в Москві (+6169 осіб), Московській області (+1079), Санкт-Петербурзі (+307), Нижньогородській області (+291), Смоленській області (+164) і Дагестані (+119). У Москві кількість виявлених випадків захворювання сягнула 115 909.