Допраздновались: среди российских военных массовая вспышка COVID-19 из-за репетиций парада

Как минимум у 376 российских военных обнаружили коронавирус во время репетиции парада к 9 мая на полигоне Алабино возле Москвы. Родители и родственники курсантов и военных рассказывают о массовых заражениях среди них.

Репетиции парада на полигоне происходили три раза в неделю с 25 марта по 16 апреля. Об этом сообщает издание "Проект" со ссылкой на курсантов, их родственников и знакомых.

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Приготовления прекратили только после того, как 16 апреля президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада на более позднюю дату.

Всего в параде должны были участвовать 15 тысяч человек и 400 единиц техники. В репетициях планировали задействовать подразделения из 17 регионов России. В то же время, сколько именно человек участвовали в репетициях неизвестно.

Согласно информации издания, после репетиций COVID-19 обнаружили:

у 90 курсантов и 16 офицеров Тверского суворовского училища,

у 100 курсантов и 20 офицеров Нахимовского военно-морского училища,

у 50 курсантов Московского военно-музыкального училища имени Халилова,

у 100 человек в Военном университете Минобороны РФ,

в 154 отдельном комендантском Преображенском полку в Москве количество больных неизвестно,

Родители курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже тоже говорят о "массовых заражениях".

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