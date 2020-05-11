Допраздновались: среди российских военных массовая вспышка COVID-19 из-за репетиций парада
Как минимум у 376 российских военных обнаружили коронавирус во время репетиции парада к 9 мая на полигоне Алабино возле Москвы. Родители и родственники курсантов и военных рассказывают о массовых заражениях среди них.
Репетиции парада на полигоне происходили три раза в неделю с 25 марта по 16 апреля. Об этом сообщает издание "Проект" со ссылкой на курсантов, их родственников и знакомых.
Актуально Россия вышла на третье место в мире по распространению COVID-19: уже более 220 тысяч больных
Приготовления прекратили только после того, как 16 апреля президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада на более позднюю дату.
Всего в параде должны были участвовать 15 тысяч человек и 400 единиц техники. В репетициях планировали задействовать подразделения из 17 регионов России. В то же время, сколько именно человек участвовали в репетициях неизвестно.
Согласно информации издания, после репетиций COVID-19 обнаружили:
- у 90 курсантов и 16 офицеров Тверского суворовского училища,
- у 100 курсантов и 20 офицеров Нахимовского военно-морского училища,
- у 50 курсантов Московского военно-музыкального училища имени Халилова,
- у 100 человек в Военном университете Минобороны РФ,
- в 154 отдельном комендантском Преображенском полку в Москве количество больных неизвестно,
- Родители курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже тоже говорят о "массовых заражениях".
Что известно о коронавирусе в России
- В России за последние сутки подтвердили 11 656 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 11 мая коронавирусом в стране заразились 221 344 человека.
- По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию.
- За последние сутки в России 94 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев – 2009.
- Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Москве (+6169 человек), Московской области (+1079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В Москве количество выявленных случаев заболевания достигло 115 909.