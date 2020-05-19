В Росії аномальна смертність медиків від коронавірусу, Україна не відстає

Сім відсотків усіх смертей від коронавірусу в Росії припадає на медиків. Це в 16 разів більше, аніж в країнах зі схожою кількістю померлих від COVID-19. Однак Україна не дуже відстає.

Російська влада офіційно визнає лише 61 випадок смерті медика від коронавірусу. Натомість самі медики говорять про 222 випадки (вони зафіксовані в "Списку імен", які створили самі медичні працівники). Видання "Медіазона", дослідивши це питання, зуміла підтвердити 186 смертей медиків від коронавірусу.

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Чому в Росії так багато медиків помирає від коронавірусу

"Медіазона" відзначає, що таким чином в Росії в 16 разів вища смертність серед медиків, аніж в інших країнах зі схожою кількістю хворих. Офіційно в Росії від коронавірусу померло 2 837 осіб (дані університету Джона Госпінса станом на 19 травня). Відтак кожен 15-й померлий – медик (або ж 7% від загальної кількості померлих).

Для прикладу, в у Великобританії померло не менше 180 медиків, але там загальна кількість померлих – понад майже 35 тисячі осіб, відтак відсоток медиків з них – 0,5%. В Італії ще більше померлих – понад 200 медиків. Але з 32 тисяч загиблих це лише 0,65%. При цьому що в Італії кожен десятий інфікований – саме медичний працівник.

Більше медиків померло лише в США – 389. Але й там значно вища кількість померлих осіб – понад 90 тисяч. Тому це лише 0,43%.

Російські журналісти називають дві причини, чому в Росії така висока смертність серед медиків:

в Росії занижують реальну кількість смертей від COVID-19. Натомість лікарі є малою групою, яку легше відслідковувати. Відтак про їх смерті дізнаються всі. Хоча, як було зазначено вище, офіційна влада визнала лише 61 випадок смерті від коронавірусу серед медичних працівників;

погане забезпечення медиків – відсутність захисних костюмів, респіраторів, рукавиць. 83% російських медиків жалілися на нестачу засобів індивідуального захисту, пише Meduza. При цьому журналістів, які пишуть про коронавірус в Росії та проблеми з цим, переслідують. Тож навіть "Репортери без кордонів" були змушені виступити з офіційною заявою про такий тиск на журналістів.

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А яка ситуація в Україні

Ситуація в Україні не набагато краща у відсотковому плані. Станом на 19 травня в Україні захворіли 3 969 медиків. 27 з них померли. Загалом в Україні від коронавірусу померли 548 людей. Таким чином 4,92% померлих – це саме медики. Та й загалом майже кожен п'ятий інфікований в Україні – медпрацівник.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

