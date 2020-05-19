В России аномальная смертность медиков от коронавируса, какая ситуация в Украине

Семь процентов всех смертей от коронавируса в России приходится на медиков. Это в 16 раз больше, чем в странах с похожим количеством умерших от COVID-19. Однако Украина не очень отстает.

Российские власти официально признают лишь 61 случай смерти медика от коронавируса. Зато сами медики говорят о 222 случаях (они зафиксированы в "Список имен", которые создали сами медицинские работники). Издание "Медиазона", исследовав этот вопрос, сумела подтвердить 186 смертей медиков от коронавируса.

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Почему в России так много медиков умирает от коронавируса

"Медиазона" отмечает, что таким образом в России в 16 раз выше смертность среди медиков, чем в других странах с похожим количеством больных. Официально в России от коронавируса умерло 2837 человек (данные университета Джона Госпинса по состоянию на 19 мая). Поэтому каждый 15-й умерший – медик (или 7% от общего количества умерших).

Например, в Великобритании умерло не менее 180 медиков, но там общее количество умерших – более 35 тысяч человек, поэтому процент медиков из них – 0,5%. В Италии еще больше умерших – более 200 медиков. Но из 32 тысяч погибших это лишь 0,65%. При этом что в Италии каждый десятый инфицированный – именно медицинский работник.

Больше медиков умерло только в США – 389. Но и там значительно выше количество умерших – более 90 тысяч. Поэтому это лишь 0,43%.

Российские журналисты называют две причины, почему в России такая высокая смертность среди медиков:

в России занижают реальное количество смертей от COVID-19. Зато врачи являются малой группой, которую легче отслеживать. Поэтому об их смерти узнают все. Хотя, как было отмечено выше, официальные власти признали только 61 случай смерти от коронавируса среди медицинских работников;

плохое обеспечение медиков – отсутствие защитных костюмов, респираторов, перчаток. 83% российских медиков жаловались на недостаток средств индивидуальной защиты, пишет Meduza. При этом журналистов, пишущих о коронавирусе в России и проблемы с этим, преследуют. Поэтому даже "Репортеры без границ" были вынуждены выступить с официальным заявлением о таком давлении на журналистов.

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А какова ситуация в Украине

Ситуация в Украине не намного лучше в процентном отношении. По состоянию на 19 мая в Украине заболели 3 969 медиков. 27 из них умерли. Всего в Украине от коронавируса умерли 548 человек. Таким образом 4,92% умерших – это именно медики. И вообще почти каждый пятый инфицированный в Украине – медработник.



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