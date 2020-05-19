В оккупированном Луганске от COVID-19 умер главный врач профильной больницы, – СМИ

В оккупированном Луганске от коронавируса умер главный врач 4-й многопрофильной больницы Алексей Навроцкий. Именно эту больницу в ОРДЛО определили профильной для лечения больных COVID-19

Что известно о коронавирусе у Навроцкого

48-летний Навроцкий находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 19 мая он умер, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на двух медработников из Луганска.

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Врач получил положительный тест на COVID-19 еще 1 мая. Тогда также заразились его жена и ребенок. По состоянию на начало мая течение болезни у них было бессимптомным, однако за три дня Навроцкого перевели в реанимацию.

Один из медиков оккупированного Луганская рассказал, что Навроцкий заходил в бокс с больными только в маске, когда между пациентами произошел конфликт, а его позвали вмешаться.

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Навроцкий был главврачом в 4-той больнице, которую определили профильной по лечению коронавируса на подконтрольной российским боевикам Луганщине. В конце марта эту больницу инспектировали руководство террористической "ЛНР": вожак Леонид Пасечник и так называемая "министр здравоохранения" Наталья Пащенко.

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Тогда пропагандистские СМИ сообщали, что больница якобы полностью готова к приему пациентов, а Пасечник не обошел возможности поблагодарить за это Россию, которая является агрессором на Донбассе.

"Все палаты оборудованы современным оборудованием: аппарат ИВЛ последнего поколения, маски, защитные костюмы – есть все и в полном объеме, и значит наши медики готовы к борьбе с любой инфекцией", – говорилось в пропагандистском сюжете СМИ оккупантов.

Карта зафиксированных случаев коронавируса по Украине: