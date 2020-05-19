В окупованому Луганську від COVID-19 помер головний лікар профільної лікарні, – ЗМІ

В окупованому Луганську від коронавірусу помер головний лікар 4-ї багатопрофільної лікарні Олексій Навроцький. Саме цю лікарню в ОРДЛО визначили профільною для лікування хворих на COVID-19,

Що відомо про коронавірус у Навроцького

48-річний Навроцький перебував у реанімації з двосторонньою пневмонією та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. 19 травня він помер, пише "Радіо Свобода" з посиланням на двох медпрацівників із Луганська.

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Лікар отримав позитивний тест на COVID-19 ще 1 травня. Тоді також заразилися його дружина та дитина. Станом на початок травня перебіг хвороби в них був безсимптомним, однак за три дні Навроцького перевели до реанімації.

Один із медиків окупованого Луганська розповів, що Навроцький заходив у бокс із хворими лише в масці, коли між пацієнтами стався конфлікт, а його покликали втрутитися.

Чим відома 4 лікарня в Луганську, де працював Навроцький

Навроцький був головлікарем у 4-тій лікарні, яку визначили профільною з лікування коронавірусу на підконтрольній російським бойовикам Луганщині. Наприкінці березня цю лікарню інспектувало керівництво терористичної "ЛНР": ватажок Леонід Пасічник і так звана "міністерка охорони здоров’я" Наталя Пащенко.

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Тоді пропагандистські ЗМІ повідомляли, що лікарня нібито повністю готова до прийому пацієнтів, а Пасічник не оминув можливості подякувати за це Росії, яка є агресором на Донбасі.

"Усі палати обладнані сучасним обладнанням: апарат ШВЛ останнього покоління, маски, захисні костюми – є все і в повному обсязі, і значить наші медики готові до боротьби з будь-якою інфекцією", – йшлося в пропагандистському сюжеті ЗМІ окупантів.

Карта зафіксованих випадків коронавірусу по Україні: