У Росії триває голосування за поправки до конституції. Задля досягнення перемоги Володимир Путін та його підлеглі пішли на безпрецедентні навіть за російськими мірками фальсифікації.

Найпроблемнішим регіоном для влади є Москва. Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" на 24 каналі висловив Іван Яковина.

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Адже, за його словами, зараз там відкрито пропонують гроші за реєстрацію фальшивих акаунтів в інтернеті та електронне голосування за десятки людей. У деяких районах для цього реєструється більше людей, ніж там живе. Масово заставляють голосувати бюджетників і пенсіонерів.

В інших регіонах голосування організоване на пеньках, в наметах, за лазнею, в багажнику джипа або навіть в кузові вантажівки. При цьому, воно триватиме тиждень,

– наголосив журналіст.

Й додав: спостерігачів на дільницях не буде, а протоколи спрощені до такої міри, що перевірити результат буде неможливо. Простіше кажучи, це не голосування, а фейк і спектакль.

"Нічого спільного з реальним волевиявленням народу там немає. Наслідком такої організації процесу, звісно, буде потрібний владі результат. Його просто намалюють. Без спостерігачів і протоколів в цьому немає ніякої складності", – запевнив Яковина.

Довідка. В Росії та анексованому Криму з 25 червня по 1 липня триває голосування за поправки до конституції. Одна з них стосується "обнулення" президентських термінів. Це дозволить Путіну брати участь у виборах ще двічі і теоретично залишатися при владі до 2036 року.



У Міністерстві закордонних справ України раніше зазначили, що голосування за поправки до конституції Росії на території анексованого Криму є незаконним.



Проте підкреслив, що цей результат навіть віддалено не буде відповідати реальним настроям в суспільстві. І в цьому – дуже велика для Путіна небезпека. Адже зараз практично всі росіяни бачать, що голосування є фальшивим.

"Якщо ж влада заради правдоподібності зробить результат трохи нижчим, то буде ще гірше. Люди подумають: мовляв – як так, навіть з фальсифікаціями не змогли зібрати стільки, скільки хотіли? Мабуть, зовсім все погано", – підсумував він.

Дивіться повний випуск відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 26 червня 2020: