В России продолжается голосование за поправки к конституции. Для достижения победы Владимир Путин и его подчиненные пошли на беспрецедентные даже по российским меркам фальсификации.

Самым проблемным регионом для власти является Москва. Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале высказал Иван Яковина.

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Ведь, по его словам, сейчас там открыто предлагают деньги за регистрацию фальшивых аккаунтов в интернете и электронное голосование за десятки людей. В некоторых районах для этого регистрируется больше людей, чем там живет. Массово заставляют голосовать бюджетников и пенсионеров.

В других регионах голосование организовано на пеньках, в палатках, в банях, в багажнике джипа или даже в кузове грузовика. При этом, оно продлится неделю,

– отметил журналист.

И добавил: наблюдателей на участках не будет, а протоколы упрощены до такой степени, что проверить результат будет невозможно. Проще говоря, это не голосование, а фейк и спектакль.

"Ничего общего с реальным волеизъявлением народа там нет. Следствием такой организации процесса, конечно, будет нужный власти результат. Его просто нарисуют. Без наблюдателей и протоколов в этом нет никакой сложности", – заверил Яковина.

Справка. В России и аннексированном Крыму с 25 июня по 1 июля продолжается голосование за поправки к конституции. Одна из них касается "обнуления" президентских сроков. Это позволит Путину участвовать в выборах еще дважды и теоретически оставаться у власти до 2036 года.



В Министерстве иностранных дел Украины ранее отметили, что голосование за поправки к Конституции России на территории аннексированного Крыма незаконно.

Однако подчеркнул, что этот результат даже отдаленно не будет соответствовать реальным настроениям в обществе. И в этом – очень большая для Путина опасность. Ведь сейчас практически все русские видят, что голосование фальшивое.

"Если же власть ради правдоподобия сделает результат немного ниже, то будет еще хуже. Люди подумают: мол – как так, даже с фальсификациями не смогли собрать столько, сколько хотели? Пожалуй, совсем все плохо", – подытожил он.

Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 26 июня 2020 года: