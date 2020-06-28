Большая опасность для Путина, – Яковина о последствиях голосования за поправки в РФ
В России продолжается голосование за поправки к конституции. Для достижения победы Владимир Путин и его подчиненные пошли на беспрецедентные даже по российским меркам фальсификации.
Самым проблемным регионом для власти является Москва. Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале высказал Иван Яковина.
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Ведь, по его словам, сейчас там открыто предлагают деньги за регистрацию фальшивых аккаунтов в интернете и электронное голосование за десятки людей. В некоторых районах для этого регистрируется больше людей, чем там живет. Массово заставляют голосовать бюджетников и пенсионеров.
В других регионах голосование организовано на пеньках, в палатках, в банях, в багажнике джипа или даже в кузове грузовика. При этом, оно продлится неделю,
– отметил журналист.
И добавил: наблюдателей на участках не будет, а протоколы упрощены до такой степени, что проверить результат будет невозможно. Проще говоря, это не голосование, а фейк и спектакль.
"Ничего общего с реальным волеизъявлением народа там нет. Следствием такой организации процесса, конечно, будет нужный власти результат. Его просто нарисуют. Без наблюдателей и протоколов в этом нет никакой сложности", – заверил Яковина.
Однако подчеркнул, что этот результат даже отдаленно не будет соответствовать реальным настроениям в обществе. И в этом – очень большая для Путина опасность. Ведь сейчас практически все русские видят, что голосование фальшивое.
"Если же власть ради правдоподобия сделает результат немного ниже, то будет еще хуже. Люди подумают: мол – как так, даже с фальсификациями не смогли собрать столько, сколько хотели? Пожалуй, совсем все плохо", – подытожил он.
Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 26 июня 2020 года: