На голосование за поправки к конституции в России людей заманивают возможностью выиграть в лотерею квартиру. Уже известно о первой победительнице – это жительница Омской области Анна Ганева. И все бы ничего, но она является председателем участковой комиссии.

Квартиру в Омской области во время голосования за поправки выиграла 59-летняя Анна Ганева . Об этом рассказал местный сайт ngs55 .

Читайте также На параде в Москве вооруженный солдат напал на микроавтобус ФСБ: видео

Она пришла на участок для голосования в первый же день (25 июня), бросила бюллетень и – выиграла. Кажется, ничего особенного, и за женщину можно только порадоваться. Однако Ганева на этом же участке возглавляет участковую комиссию.

Случай подорвал российский сегмент соцсетей. Женщина, получив тысячи гневных комментариев, даже пыталась оправдаться: мол, это просто совпадение. Да и вообще, у нее внук, которого надо на ноги ставить. А без квартиры сделать это – ну никак. Конечно, от квартиры она отказываться не намерена.

Добавим, что квартирная лотерея в России для участников голосования за поправки к конституции продлится с 25 июня (в этот день начали голосовать) до 1 июля (последний и основной день голосования) включительно.

Но и это еще не все: тем, кто придет голосовать, просто так дают подарки – сертификаты на покупки. На них государство потратило более 10 млрд рублей (почти 4 миллиарда гривен).

Голосование за поправки для Путина действительно важно. Если он получит тот результат, на который рассчитывает, то сможет спокойно управлять Россией минимум до 2036 года.