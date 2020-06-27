На голосування за поправки до Конституції у Росії людей заманюють можливістю виграти у лотерею квартиру. Вже відомо про першу переможицю – мешканку Омської області Анну Ганєву. І все б нічого, але вона є головою дільничної комісії.

Квартиру в Омській області під час голосування за поправки виграла 59-річна Анна Ганєва. Про це розповів місцевий сайт ngs55.

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Вона прийшла на дільницю для голосування у перший же день (25 червня), вкинула бюлетень і – виграла. Здається, нічого особливого, і за жінку можна тільки порадіти. Однак Ганєва на цій же дільниці очолює дільничну комісію.

Випадок збурив російський сегмент соцмереж. Жінка, отримавши тисячі гнівних коментарів, навіть намагалася виправдатися: мовляв, це просто збіг. Та й взагалі, у неї внук, якого треба на ноги ставити. А без квартири зробити це – ну ніяк. Звісно, від квартири вона відмовлятися наміру не має.

Додамо, що квартирна лотерея у Росії для учасників голосування за поправки до конституції триватиме з 25 червня (цього дня почали голосувати) до 1 липня (останній і основний день голосування) включно.

Але й це ще не все: тим, хто прийде голосувати, просто так дають подарунки – сертифікати на покупки. На них держава витратила понад 10 мільярдів рублів (майже 4 мільярди гривень).

Голосування за поправки для Путіна дійсно важливе. Якщо він отримає той результат, на який розраховує, то зможе спокійно керувати Росією щонайменше до 2036 року.