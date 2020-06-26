Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче, так би мовити, оновити конституцію країни. Внести зміни у один із головних державних документів він планує упродовж найближчих двох років.

Зміни до Конституції від Лукашенка: що відомо

Підчас візиту на завод "Білоруськалій" Лукашенко розповів, що йому надали кілька варіантів оновленої Конституції. Щоправда, за його словами, ці зміни є недостатньо рішучими. Про це пише інформаційна агенція БЕЛТА.

До речі Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку

Конституція – основний Закон. Ми її зробимо за два роки. Кілька варіантів мені вже запропоновано – вони не годяться. Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни в конституцію. Я думаю, нам це треба зробити,

– наголосив білоруський очільник.

Лукашенко додав, що до ухвалення конституції він планує змінити багато щодо передачі повноважень донизу – до голів райвиконкомів, губернатора.

На переконаня Лукашенка місцева влада повинна більш широко займатися своїми територіями, тому що "на місці їм видніше".

"Щодо перерозподілу повноважень нагорі – президент, парламент, уряд, - це все має бути прописано в конституції. Її слід ухвалювати на референдумі, ми повинні чітко визначити, яким шляхом будемо йти. Або ми підемо шляхом, як пропонують сьогодні мої "альтернативники" , через приватизацію, реформи тощо. Це не стосується мене. Я не піду на злам соціального устрою нашої країни", – наголосив Лукашенко.

Також він заявив, що вертатися до конституції зразка 1994 року не збирається, оскільки це шлях назад і ті часи були не найкращими в житті Білорусі.

"Може, комусь хочеться повернути (конституцію 1994 року – 24 канал) – нехай повернуть, тільки не треба говорити про реформу і рух уперед, якщо ми народ ведемо назад", – підсумував білоруський президент.

Цікаво А король-то голий: як Лукашенко стає Януковичем

Путін також хоче змінити свою конституцію

Взимку один із найближчих друзів і партнерів Лукашенка Володимир Путін заявив про бажання змінити конституію Росії. Поправки, зокрема. дають йому можливість залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.

Загалом є 206 правок. Зміни зачіпають розділи про федеративний устрій країни, президента, Федеральне зібрання та уряду, судової влади та прокуратури, місцеве самоврядування.

Що передбачають зміни до конституції Росії

попередні президентські терміни Володимира Путіна обнулять;

президент зможе отримати довічний статус сенатора;

президентом може бути обраний громадянин Росії, який досяг 35 років та постійно проживає в РФ не менше 25 років. Він не має і не мав раніше іноземного громадянства;

президент матиме право головувати на засіданнях Кабміну.

Крім того, лідер Росії зможе:

призначати (після затвердження Держдумою) і звільняти прем'єр-міністра;

подавати Раді Федерації на затвердження голів, їхніх заступників і членів Верховного і Конституційного судів;

призначати після консультацій генпрокурора, його заступника і прокурорів суб'єктів Росії і спеціалізованих прокуратур;

приймати відставку голови уряду, його заступників, федеральних міністрів та керівників органів виконавчої влади, якими керує президент РФ.

На 1 липня в Росії заплановано загальноросійське голосування щодо ухвалення поправок до конституції. Спочатку захід планували провести 22 квітня, але через епідемію коронавірусу його перенесли.

Голосування планують зробити пакетом – одразу за кілька правок. На відміну від референдуму, тут достатньо отримати просто більшість голосів за будь-якої явки.