Слідом за Путіним: Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче, так би мовити, оновити конституцію країни. Внести зміни у один із головних державних документів він планує упродовж найближчих двох років.
Зміни до Конституції від Лукашенка: що відомо
Підчас візиту на завод "Білоруськалій" Лукашенко розповів, що йому надали кілька варіантів оновленої Конституції. Щоправда, за його словами, ці зміни є недостатньо рішучими. Про це пише інформаційна агенція БЕЛТА.
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Конституція – основний Закон. Ми її зробимо за два роки. Кілька варіантів мені вже запропоновано – вони не годяться. Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни в конституцію. Я думаю, нам це треба зробити,
– наголосив білоруський очільник.
Лукашенко додав, що до ухвалення конституції він планує змінити багато щодо передачі повноважень донизу – до голів райвиконкомів, губернатора.
На переконаня Лукашенка місцева влада повинна більш широко займатися своїми територіями, тому що "на місці їм видніше".
"Щодо перерозподілу повноважень нагорі – президент, парламент, уряд, - це все має бути прописано в конституції. Її слід ухвалювати на референдумі, ми повинні чітко визначити, яким шляхом будемо йти. Або ми підемо шляхом, як пропонують сьогодні мої "альтернативники" , через приватизацію, реформи тощо. Це не стосується мене. Я не піду на злам соціального устрою нашої країни", – наголосив Лукашенко.
Також він заявив, що вертатися до конституції зразка 1994 року не збирається, оскільки це шлях назад і ті часи були не найкращими в житті Білорусі.
"Може, комусь хочеться повернути (конституцію 1994 року – 24 канал) – нехай повернуть, тільки не треба говорити про реформу і рух уперед, якщо ми народ ведемо назад", – підсумував білоруський президент.
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Путін також хоче змінити свою конституцію
Взимку один із найближчих друзів і партнерів Лукашенка Володимир Путін заявив про бажання змінити конституію Росії. Поправки, зокрема. дають йому можливість залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.
Загалом є 206 правок. Зміни зачіпають розділи про федеративний устрій країни, президента, Федеральне зібрання та уряду, судової влади та прокуратури, місцеве самоврядування.
Що передбачають зміни до конституції Росії
- попередні президентські терміни Володимира Путіна обнулять;
- президент зможе отримати довічний статус сенатора;
- президентом може бути обраний громадянин Росії, який досяг 35 років та постійно проживає в РФ не менше 25 років. Він не має і не мав раніше іноземного громадянства;
- президент матиме право головувати на засіданнях Кабміну.
Крім того, лідер Росії зможе:
- призначати (після затвердження Держдумою) і звільняти прем'єр-міністра;
- подавати Раді Федерації на затвердження голів, їхніх заступників і членів Верховного і Конституційного судів;
- призначати після консультацій генпрокурора, його заступника і прокурорів суб'єктів Росії і спеціалізованих прокуратур;
- приймати відставку голови уряду, його заступників, федеральних міністрів та керівників органів виконавчої влади, якими керує президент РФ.
На 1 липня в Росії заплановано загальноросійське голосування щодо ухвалення поправок до конституції. Спочатку захід планували провести 22 квітня, але через епідемію коронавірусу його перенесли.
Голосування планують зробити пакетом – одразу за кілька правок. На відміну від референдуму, тут достатньо отримати просто більшість голосів за будь-якої явки.