Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, так сказать, обновить конституцию страны. Внести изменения в один из главных государственных документов он планирует в течение ближайших двух лет.

Изменения в Конституцию от Лукашенко: что известно

Во время визита на завод "Беларуськалий" Лукашенко рассказал, что ему предоставили несколько вариантов обновленной Конституции. Правда, по его словам, эти изменения недостаточно решительные. Об этом пишет информационное агентство БЕЛТА.

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Конституция – основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено – они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать,

– отметил белорусский руководитель.

Лукашенко добавил, что до принятия Конституции он планирует изменить многое в передаче полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора.

Лукашенко убежден, что местные власти должны более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее".

"Касательно перераспределения полномочий наверху – президент, парламент, правительство, – это все должно быть прописано в Конституции. Ее следует принимать на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем по пути, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее. Это не со мной. Я не пойду на слом социального устройства нашей страны", – подчеркнул Лукашенко.

Также он заявил, что возвращаться к Конституции образца 1994 года не собирается, поскольку это путь назад и те времена были не лучшими в жизни Беларуси.

"Может, кому-то хочется вернуть (Конституцию 1994 года – 24 канал) – пусть вернут, только не надо говорить о реформе и продвижении вперед, если мы народ ведем назад", – подытожил белорусский президент.

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Путин также хочет изменить свою Конституцию

Зимой один из ближайших друзей и партнеров Лукашенко Владимир Путин заявил о желании изменить конституию России. Поправки, в частности, дают ему возможность остаться у власти еще 12 лет – до 2036 года.

В целом есть 206 поправок. Изменения затрагивают разделы о федеративном устройстве страны, президенте, Федеральном собрании и правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном самоуправлении.

Что предусматривают изменения в Конституции России

предыдущие президентские сроки Владимира Путина обнулят;

президент сможет получить пожизненный статус сенатора;

президентом может быть избран гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет. Он не имеет и не имел ранее иностранного гражданства;

президент имеет право председательствовать на заседаниях Кабмина.

Кроме того, лидер России сможет:

назначать (после утверждения Госдумой) и увольнять премьер-министра;

подавать Совету Федерации на утверждение председателей, их заместителей и членов Верховного и Конституционного судов;

назначать после консультаций генпрокурора, его заместителя и прокуроров субъектов России и специализированных прокуратур;

принимать отставку главы правительства, его заместителей, федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, которыми руководит президент РФ.

На 1 июля в России запланировано общероссийское голосование по принятию поправок к Конституции. Сначала мероприятие планировали провести 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли.

Голосование планируют сделать пакетом – сразу за несколько правок. В отличие от референдума, здесь достаточно получить просто большинство голосов при любой явке.