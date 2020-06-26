На параді в Москві озброєний солдат напав на мікроавтобус ФСБ: відео
Солдат термінової служби прикладом зброї розбив скло у мікроавтобусі ФСБ під час параду Перемоги 24 червня. Відео інциденту з'явилось у соцмережах.
Солдат трощив мікроавтобус ФСБ
Війcьковий трощив мікроавтобус спецслужб доти, доки його не повалили на землю силовики. Про це інформує "Коммерсантъ".
До теми Путін попри пандемію провів парад у Москві: фото, відео
Як виявилось, акцію непокори вчинив 22-річний солдат Микита Єременко. Його перевели у резерв і він не брав участі у церемонії.
Єременко заявив, що це – акція непокори
В одному з телешоу пропутінський журналіст Володимир Соловйов зачитав пояснювальну записку Єременка.
Це був протест проти існуючого режиму і Федеральної служби безпеки. Я вважаю, що зі мною вчинили несправедливо,
– начебто написав солдат.
Що далі було у записці – Соловйов не дочитав нібито через поганий почерк Єременка. На думку прокремлівських медіа, солдату "напекло в голову" і його слід перевірити на психічні захворювання. Версія товаришів по службі – Єременко був розчарований тим, що не візьме участі у параді.
Наразі Микиту Єременка затримали. У госпіталі російського Міноборони визначатимуть його психічний стан. А тоді вже вирішать, чи відкривати проти юнака кримінальну справу.
Дивіться відео інциденту з мікроавтобусом ФСБ:
Що відомо про парад Перемоги у Москві
- Парад мав відбутись 9 червня, проте його перенесли на 24 червня через пандемію.
- Військові та й глядачі були без захисних масок.
- Під час головної військової ходи показали близько 220 одиниць техніки, зокрема понад 75 бойових літаків і вертольотів.
- Ветеранів, які присутні на трибунах і за традицією зустрічаються з Путіним, перед парадом ізолювали на 2 тижні.
- З початку пандемії у Москві виявили понад 218 тисяч випадків коронавірусу, померли більше ніж 3600 хворих. За останню добу у столиці Росії діагностували 813 випадків COVID-19.