Солдат термінової служби прикладом зброї розбив скло у мікроавтобусі ФСБ під час параду Перемоги 24 червня. Відео інциденту з'явилось у соцмережах.

Солдат трощив мікроавтобус ФСБ

Війcьковий трощив мікроавтобус спецслужб доти, доки його не повалили на землю силовики. Про це інформує "Коммерсантъ".

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Як виявилось, акцію непокори вчинив 22-річний солдат Микита Єременко. Його перевели у резерв і він не брав участі у церемонії.

Єременко заявив, що це – акція непокори

В одному з телешоу пропутінський журналіст Володимир Соловйов зачитав пояснювальну записку Єременка.

Це був протест проти існуючого режиму і Федеральної служби безпеки. Я вважаю, що зі мною вчинили несправедливо,

– начебто написав солдат.

Що далі було у записці – Соловйов не дочитав нібито через поганий почерк Єременка. На думку прокремлівських медіа, солдату "напекло в голову" і його слід перевірити на психічні захворювання. Версія товаришів по службі – Єременко був розчарований тим, що не візьме участі у параді.

Наразі Микиту Єременка затримали. У госпіталі російського Міноборони визначатимуть його психічний стан. А тоді вже вирішать, чи відкривати проти юнака кримінальну справу.

Дивіться відео інциденту з мікроавтобусом ФСБ:



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