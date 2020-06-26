Солдат срочной службы прикладом оружия разбил стекло в микроавтобусе ФСБ во время парада Победы 24 июня. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Солдат крушил микроавтобус ФСБ

Военный крушил микроавтобус спецслужб до тех пор, пока его не повалили на землю силовики. Об этом информирует "Коммерсантъ".

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Как оказалось, акцию неповиновения совершил 22-летний солдат Никита Еременко. Его перевели в резерв и он не участвовал в церемонии.

Еременко заявил, что это – акция неповиновения

В одном из телешоу пропутинский журналист Владимир Соловьев зачитал пояснительную записку Еременко.

Это был протест против существующего режима и Федеральной службы безопасности. Я считаю, что со мной поступили несправедливо,

– якобы написал солдат.

Что дальше было в записке – Соловьев не дочитал якобы из-за плохого почерка Еременко. По мнению прокремлевских медиа, солдату "напекло в голову" и его следует проверить на психические заболевания. Версия сослуживцев – Еременко был разочарован тем, что не примет участия в параде.

Сейчас Никиту Еременко задержали. В госпитале российского Минобороны будут определять его психическое состояние. А тогда уже решат, открывать ли уголовное дело против юноши.

Смотрите видео инцидента с микроавтобусом ФСБ:

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