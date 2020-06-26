На параде в Москве вооруженный солдат напал на микроавтобус ФСБ: видео
Солдат срочной службы прикладом оружия разбил стекло в микроавтобусе ФСБ во время парада Победы 24 июня. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Солдат крушил микроавтобус ФСБ
Военный крушил микроавтобус спецслужб до тех пор, пока его не повалили на землю силовики. Об этом информирует "Коммерсантъ".
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Как оказалось, акцию неповиновения совершил 22-летний солдат Никита Еременко. Его перевели в резерв и он не участвовал в церемонии.
Еременко заявил, что это – акция неповиновения
В одном из телешоу пропутинский журналист Владимир Соловьев зачитал пояснительную записку Еременко.
Это был протест против существующего режима и Федеральной службы безопасности. Я считаю, что со мной поступили несправедливо,
– якобы написал солдат.
Что дальше было в записке – Соловьев не дочитал якобы из-за плохого почерка Еременко. По мнению прокремлевских медиа, солдату "напекло в голову" и его следует проверить на психические заболевания. Версия сослуживцев – Еременко был разочарован тем, что не примет участия в параде.
Сейчас Никиту Еременко задержали. В госпитале российского Минобороны будут определять его психическое состояние. А тогда уже решат, открывать ли уголовное дело против юноши.
Смотрите видео инцидента с микроавтобусом ФСБ:
Что известно о Параде Победы в Москве
- Парад должен был состояться 9 июня, однако его перенесли на 24 июня из-за пандемии.
Военные и зрители были без защитных масок.
- Во время главного военного шествия показали около 220 единиц техники, в том числе более 75 боевых самолетов и вертолетов.
- Ветеранов, которые присутствовали на трибунах и по традиции встречаются с Путиным, перед парадом изолировали на 2 недели.
- С начала пандемии в Москве обнаружили более 218 тысяч случаев коронавируса, умерли больше 3600 больных. За последние сутки в столице России диагностировали 813 случаев COVID-19.