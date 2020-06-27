В аннексированном Крыму стартовало голосование за изменения в конституцию РФ, которое продлится до 1 июля. Как крымчане относятся к таким изменениям и поддерживают ли президента России – смотрите дальше.

В Конституцию внесли аж 216 поправок, а вариантов ответа всего 2: да, поддерживаю; нет, не поддерживаю. Министерство иностранных дел Украины напоминает, это голосование является незаконным и противоречит международным нормам. Об этом говорится в сюжете программы "Крым. Реалии".

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Условно поправки можно поделить на 3 блока:

политический – именно здесь речь идет об "обнулении" сроков президентства Путина;

социальный;

российские ценности.

"Смысл лишь в одной поправке. Это то, что Путин позволил себе остаться во власти до 2036 года. Все остальное остается маскировкой", – рассказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

Рейтинг Путина просел во время эпидемии коронавируса, по данным "Левада-центр", от 63% в марте до 59% в апреле – это худший показатель поддержки Путина, когда он пришел к власти в 2000 году.

Журналисты "Крым. Реалии" решили спросить крымчан, поддерживают ли они президентство Путина до 2036 года.

Ответы смотрите в видео:

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