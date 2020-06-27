В анексованому Криму стартувало голосування за зміни до конституції РФ, яке триватиме до 1 липня. Як кримчани ставлять до таких змін та чи підтримують президента Росії – дивіться далі.

В Конституцію внесли аж 216 поправок, а варіантів відповіді усього 2: так – підтримую, ні – не підтримую. Міністерство закордонних справ України пригадує, це голосування є не законним і суперечить міжнародним нормам. Про це йдеться в сюжеті програми "Крим. Реалії".

На часі Публічне зґвалтування конституції, – російський політик про підлий план Путіна

Умовно поправки можна поділити на 3 блоки:

політичний – саму тут йдеться про "обнулення" термінів президенства Путіна;

соціальний;

російські цінності.

"Сенс лише в одній поправці. Це те, що Путіна дозволив собі залишитись у владі до 2036 року. Все інше залишається маскуванням", – розповів російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

Рейтинг Путіна просів під час епідемії коронавірусу, за даними "Левада-центр", від 63% у березні, 59% у квітні – це найгірший показник підтримки Путіна від коли він прийшов до влади у 2000 році.

Журналісти "Крим. Реалії" вирішили запитати кримчан, чи підтримують вони президенcтво Путіна до 2036 року.

Відповіді дивіться у відео:

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