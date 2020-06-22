У Росії 25 червня розпочнеться так званий всенародний референдум за зміни до конституції. По суті – це всього лише голосування.

Про голосування щодо поправок у конституцію РФ та настрої населення – в ефірі програми "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів російський політик Леонід Гозман.

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Є сенс голосувати?

"Голосування взагалі немає сенсу. Те, чи підете ви – має значення лише для вас. Треба вчиняти так, як вам менш огидно. Боротьба з цим режимом полягає не в тому, йти чи не йти. Вона в тому, щоби пояснювати людям різними способами, що влада брешу і не має більшості", – вважає Гозман.

Він також заявив, що "цими поправки вони проводять публічне зґвалтування конституції". На його думку, у цьому немає нічого демократичного.

Це переломний момент. Голосування – наш останній вирішальний бій. Я боюсь, що ніякого політичного майбутнього й легальної боротьби не буде. Але я впевнений, що це все не назавжди,

– переконаний російський політик.

Що відомо про голосування за поправки до конституції РФ? У Російській Федерації та анексованому Криму з 25 червня по 1 липня відбудеться голосування за поправки до конституції РФ.



Одна з них стосується "обнулення" президентських термінів, що дозволить Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі і теоретично залишатися на посаді до 2036 року.

Про настрої росіян

Він зазначив, що про справжні результати в Росії ніколи не дізнаються. Судячи з опитувань, більшість уже не готові голосувати за поправки в конституцію. І важко знайти людину, яка взагалі схвалює ідею, щоби Путін був при владі до 2036 року.

Не так важливо, як проголосують люди. Важливо – хто рахує. Й у великих містах Путін у меншості. Я ж думаю, що він уже всюди в меншості. При чому, вони ж не випадково голосують пакетом за поправки. Насправді – це вічна влада Путіна,

– ствердив Гозман.

Він додав, що попри все жодних хвилювань у росіян не буде.

"Ми ніколи не жили за конституцією. Для наших громадян що конституція, що збірник казок народів світу – приблизно одне й те ж", – наголосив він.

Проте російський політик думає, що в Росії будуть великі політичні зміни. Але голосування під час пандемії – це політичний програш Путіна. Воно покаже хороші результати, але цьому ніхто не повірить.

Дивіться повність відео розмови з Леонідом Гозманом: