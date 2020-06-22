1 липня в Росії відбудеться голосування щодо змін до конституції РФ, які "обнулюють" президентський термін Володимира Путіна. Однак багато людей на це голосування не прийде, а реальних результатів ніхто не дізнається.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив російський журналіст Ігор Яковенко. За його словами, рівень фальсифікацій цього разу буде набагато вищим. А ті результати голосування, які представлять, не матимуть нічого спільного з реальністю.

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"Я думаю, що піде невелика кількість людей, бо йде ріст пандемії, а тому вони не захочуть ризикувати своїм здоров'ям. А в цілому у більшості людей є відраза до цього ганебного заходу. Тому я думаю, що цифр ми реальних не дізнаємось. Намалюють десь 80% і 70%, які проголосували "за". Це все немає ніякого значення", – зазначив він.

Він сказав, що достатньо однієї людини і проголосував "за" зміни в конституції, і це рішення буде прийняте.

"Тут вся ця процедура немає жодного значення, але має значення картинка. Чому істерично зараз наганяється явка, бо можна намалювати все що завгодно, але якщо буде велика кількість фотографій, відео та інших документальних доказів, що продовж всього тижня виборчі дільниці були пусті, то рівень недовіри буде зашкалювати. А найголовніше завдання, аби хтось в Росії чи за кордоном повірив в це так зване волевиявлення. Якщо явки не буде взагалі, то зовсім ніхто не повірить, а це допустити не можна", – пояснив журналіст.

Також розповів, що людей, які працюють на державних посадах, примусово заставляють йти голосувати: "Насильно під страхом звільнення заганяють людей на дільниці. Я ще раз кажу, що це має відповідний сенс, тому що треба створити картинку і що люди все ж прийшли. Їм треба переконати тих, хто проти режиму Путіна, що вони перебувають у меншості".