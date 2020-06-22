1 июля в России состоится голосование относительно изменений в конституцию РФ, которые "обнуляют" президентский срок Владимира Путина. Однако много людей на это голосование не придет, а реальные результаты никто не узнает.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил российский журналист Игорь Яковенко. По его словам, уровень фальсификаций на этот раз будет намного выше. А те результаты голосования, которые представят, не будут иметь никакого соотношения с реальностью.

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"Я думаю, что пойдет небольшое количество людей, потому что идет рост пандемии, а потому они не захотят рисковать своим здоровьем. А в целом у большинства людей есть отвращение к этому позорному мероприятию. Поэтому я думаю, что реальных цифр мы не узнаем. Нарисуют где-то 80% и 70% голосования "за". Это все не имеет никакого значения", – отметил он.

Он сказал, что достаточно одного человека и проголосовал "за" изменения в конституцию, и это решение будет принято.

"Здесь вся эта процедура не имеет никакого значения, но имеет значение картинка. Почему истерично сейчас нагоняется явка, потому что можно нарисовать все что угодно, но если будет большое количество фотографий, видео и других документальных доказательств, что в течение всей недели избирательные участки были пустые, то уровень недоверия будет зашкаливать. А самая главная задача, чтобы кто-то в России или за рубежом поверил в это так называемое волеизъявление. Если явки не будет вообще, то совсем никто не поверит, а этого допустить нельзя", – объяснил журналист.

Также рассказал, что людей, которые работают на государственных должностях, принудительно заставляют идти голосовать: "Насильно под страхом увольнения загоняют людей на участки. Я еще раз говорю, что это имеет соответствующий смысл, потому что надо создать картинку, что люди все же пришли. Им надо убедить тех, кто против режима Путина, что они находятся в меньшинстве".