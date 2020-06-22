Крым точно вернут Украине, однако это случится лишь после того, как президент РФ Владимир Путин уйдет из власти, а Россия прекратит свое существование. В противном случае – Путин не позволит этого сделать.

Об этом в эфире 24 канала заявил российский журналист Игорь Яковенко. Он уточнил, что надежда на то, что референдум спасет Россию от распада – иллюзия.

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"В 1991 году был референдум Горбачева, на котором проголосовали за сохранение Советского Союза. Через несколько месяцев его не стало. Россия распадется так же, как распался Советский Союз. Тогда Крым, вне всяких сомнений, станет снова украинским", – сказал журналист.

Однако, по его словам, ни при каких обстоятельствах это не произойдет во время, пока у власти будет Путин.

Пока Путин в Кремле – Крым в Украину не вернется, Донбасс тоже. После того, как Путина не станет, Россия прекратит существовать в своих территориях и Крым вернется в Украину,

– заверил Яковенко.

В России признают, что оккупация Крыма была ошибкой, – журналист

В то же время Яковенко отметил, что у российской власти есть значительное количество людей, которые уже понимают, что оккупация Крыма оказалась не просто преступлением, но и ошибкой. Как утверждает журналист, таких людей очень много, однако из-за позиции Путина они боятся об этом говорить.

Журналист напомнил, что Владимир Путин все время навязывает россиянам мнение, что Крым никогда не был украинским – он только российский.

К теме. Несмотря на позицию Путина по Крыму, которую он пытается всем навязать, посол США напомнил, что президент РФ сам признал оккупированный полуостров украинским. Соответствующее заявление российский диктатор сделал еще в 2008 году.